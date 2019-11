Arrecia la oposición al Código Electoral Por Primerahora.com 11/14/2019 |11:29 a.m.

Diversas figuras de las minorías políticas del país expresan hoy su oposición a la posible aprobación hoy en la Cámara de Representantes del Código Electoral, una medida que sustituye la actual Ley Electoral y que ha sido criticada por supuestamente favorecer el fraude en procesos eleccionarios.

La vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete el llamado nuevo Código Electoral, Proyecto del Senado 1314, aprobado ayer en el Senado y que ahora pasa a la Cámara de Representantes.

“Por décadas, el País ha visto con desagrado cómo en demasiadas ocasiones la Legislatura ha aprobado leyes en la oscuridad de la noche para cumplir ciertos intereses igual de turbios. Eso es injusto y abusivo, lo haga quien lo haga. Nuevamente estamos en esa misma encrucijada con la presentación a la carrera de un nuevo Código Electoral que viene a quitarle derechos al elector puertorriqueño que respeta su sistema electoral basado en el balance de partidos y en el consenso", expresó Maldonado González, quien presentó sus argumentos.

Mientras, el exgobernador Alejandro García Padilla, quien lleva días cuestionando públicamente la medida, planteó hoy que se gasta mucho dinero por las dispocisiones de esta ley que podría beneficiar a alguna escuela o comunidad.

"Con $1,200,000.00, ¿se resuelven o atenúan los problemas en tu comunidad o de tu escuela? Pues eso es lo q van a malversar en papeletas innecesarias y simbólicas con la nueva ley electoral?", dijo el exgobernador en su red social Twitter.

La medida fue censurada también por altas figuras del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), como la excomisionada electoral María de Lourdes santiago y el presidente del comité de San Juan, Adrián González.

"Con la reforma electoral, el PPD o el PNP se tienen q poner de acuerdo para que un 3er partido tenga representación en las distintas áreas de la CEE. Si eso no pasa, el presidente no puede intervenir y no es revisable la decisión en los tribunales", dijo González.

"La reforma electoral del PNP le roba al país la posibilidad de confiar en el proceso electoral", expresó Santiago.

El Código Electoral se aprobó ayer en votación partidista en el Senado, y se ha dicho que podría bajar a votación hoy en la Cámara.