Artistas regresan con el pueblo en la marcha Somos Más Por Primerahora.com 07/25/2019 |12:25 p.m.

Independientemente de la renuncia al filo de la medianoche de Ricardo Rosselló a la gobernación, la convocatoria impulsada por figuras como René Pérez "Residente" y Nicky Jam arrancó un poco más tarde de lo acordado y con menos personas, pero con la misma algarabía de los pasados días.

La marcha "Somos Más", comenzó en la Milla de Oro, y culminó en el estadio Hiram Bithorn. En la marcha también se repudió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Artistas como los cantantes Nicky Jam, René Pérez, Wisin, Bad Bunny, el actor Julián Gil y el locutor Jorge Pabón "el Molusco", encabezaron el desfile rodeado de banderas de Puerto Rico de todos los colores.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Benito Martínez, el Conejo Malo, quien en sus pasadas participaciones en manifestaciones había permanecido en silencio.

"Yo no soy de hablar mucho. Lo mío es cantar. De corazón quiero decirles que estoy bien orgulloso de todos los boricuas. Gracias a los que se han unido, que no nos dejaron solos", dijo Benito, ataviado con un mameluco completamente rosado, gafas y un bozal.

"En el mundo entero… había gente en Barcelona, en Madrid, a dondequiera que yo iba a cantar… En mi gira en Europa había gente con letreros de ‘Ricky renuncia’. La bandera de Puerto Rico, que dondequiera que la veo en el mundo entero, siempre me causa un orgullo increíble. Así que gracias Puerto Rico por hacerlo, gracias por unirse como nunca lo han hecho", añadió.

El resto de sus palabras...

"Aquí había gente de todas las edades, de todos los sectores. Aquí no había división alguna, pero hay que decir la verdad, y la mayoría…, algo que me causa mucho, mucho orgullo, es que la juventud boricua estaba en la calle", dijo recibiendo ovaciones de los presentes.

"Por mucho tiempo nos han señalado, por mucho tiempo nos han criticado. Por mucho tiempo se han dicho muchas cosas. Que los jóvenes esto, que los jóvenes lo otro, que los jóvenes escuchan trap, que escuchan el reguetón. Que la juventud de Puerto Rico está perdida. Pues déjenme decirles que la juventud de Puerto Rico no está perdida. La juventud de Puerto Rico estaba en la calle luchando por el País.

La juventud de Puerto Rico está clara de lo que queremos, y vamos a trabajar por un futuro mejor, Puerto Rico.

Yo quiero demostrarles…, gracias de corazón a todas las personas que se han manifestado siempre. A todos los grupos sociales que siempre han sacado la cara por Puerto Rico. Esta vez hubieron muchas personas que salieron a manifestarse por primera vez, que quizás tenían miedo, pero ese miedo se acabó, Puerto Rico no se va a dejar. Bienvenida la generación del ‘yo no me dejo’. Los quiero, Puerto Rico."









Gracias Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón.Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón. Mañana a las 9am los veo en la milla de Oro. Voy con @sanbenito @NickyJamPR @WisinOficial y to Puertorro — Residente (@Residente) July 25, 2019

Aun cuando la intención inicial era mantener la presión para obligar la renuncia de Rosselló, Pérez dejó claro esta madrugada en sus redes sociales que la convocatoria continuaba para hoy a pesar del anuncio del gobernador que dejaría el cargo para el viernes, 2 de agosto, a las 5:00 p.m.

"Gracias Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón.Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón. Mañana a las 9am los veo en la milla de Oro. Voy con @sanbenito (Bad Bunny), @NickyJamPR, @WisinOficial y to Puertorro", exporesó Residente.

El Hiram Bithorn fue también usado en la histórica marcha del pasado lunes contra Rosselló, que se entiende es la más grande de la historia con una asistencia que expertos han estimado en cerca de 500,000 personas.

El detonante para las manifestaciones contra Ricardo Rosselló fue la divulgación de un chat privado del mandatario con allegados y funcionarios de su círculo íntimo en el que hacen comentarios clasistas, machistas y homofóbicos, además de que se expresan amenazas y se alude a posibles actos ilegales. El reclamo de los manifestantes es la renuncia del gobernador.