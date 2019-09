Buscan nuevo director ejecutivo del Instituto de Estadísticas Por Primerahora.com 09/03/2019 |03:44 p.m.

El director ejecutivo que liderará los destinos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) tendrá que lidiar con la falta de recursos económicos y humanos, tanto en esa entidad como en las agencias, así como darle credibilidad a las estadísticas del Gobierno que a veces presentan inconsistencias en números o que ofrecen datos obsoletos.

Hoy, se abrió la convocatoria para que los aspirantes al cargo -que quedó vacante en febrero pasado tras la renuncia de Mario Marazzi- presenten su Curriculum Vitae y cumplan con otros requisitos para luego ser evaluados por un Comité Asesor creado a esos fines, anunció en conferencia de prensa el presidente de la junta, Arnaldo Cruz Sanabria.

El director ejecutivo interino, Orville M. Disdier, confirmó que aspira a ocupar el cargo en propiedad -que es por diez años- pero aseguró que se ha desvinculado de todo el proceso que tenga que ver con esa discusión.

Durante el encuentro en la sede del IEPR, en Hato Rey, se insistió en la falta de credibilidad que tienen los datos estadísticos que ofrecen las agencias.

Cruz Sanabria sostuvo que el Instituto no tiene recursos -15 empleados- para arreglar y validar todas las estadísticas gubernamentales.

Pero al igual que el Instituto, las propias agencias carecen del personal necesario para trabajar con los datos y cómputos, ante la realidad de que muchos empleados ya tienen edad para retirarse y otros dejan sus trabajos.

“El que las estadísticas no son confiables no siempre es porque la agencia esté truqueteando; a veces las agencias no tienen los sistemas de información, no tienen un manual para establecer cuáles son las características de la base de dato, no tienen el personal adecuado para poder producir una buena estadística…”, enumeró Cruz Sanabria.

Precisamente para conocer el estado actual, los retos y oportunidades del Instituto, la entidad contrató por $34,500 a la firma de consultoría Linterna. En una radiografía quedó evidenciada la falta de enfoque del Instituto, la subutilización de servicios y los recursos limitados.

Además, se encontró que después de 11 años de operaciones, el IEPR se encuentra en una fase organizacional de ‘star-up’, como si estuviera comenzando.

“El IEPR carece de procesos administrativos formales para el manejo de su recurso humano y la realización de sus proyectos. Esto provocaba un funcionamiento ineficiente y mantenía a los empleados sobrecargados de trabajos administrativos innecesarios”, reveló el documento.

Basado en esos datos, la firma de consultoría junto a la Junta de Directores del Instituto, preparó un plan estratégico en tres áreas y a tres años.

Una es la reestructuración del Comité de Coordinación de Estadísticas.

De esta manera, el Instituto, según Cruz Sanabria, se entenderá directamente con las personas que trabajan con los datos “estableciendo alianzas y proyectos de capacitación para que mejoren la calidad de las estadísticas” así como la “capacidad en estas agencias”.

“Para mejorar la calidad de las estadísticas hay que mejorar la capacidad que hay en estas agencias”, insistió el ejecutivo que dijo que se enfocarán en trabajar con los empleados de carrera y establecer prioridades.

De su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, reconoció que en los últimos años, con las reestructuraciones en el gobierno, “ha habido salida de empleados y no necesariamente va acorde con el recursos que hace falta que se quede dentro del gobierno…”.

De hecho, en su agencia está bajo un proceso de reestructuración, incluyendo a sus sombrillas.

Dijo que como parte del proceso, las áreas de estadísticas de agencias como la Compañía de Turismo se consolidarán en una oficina. A su vez, esa reorganización debe ir a la par con la visión del IEPR. Reconoció que la reorganización “es una gran oportunidad” para tomar “en consideración la memoria institucional (del empleado) y la necesidad de retener la gente clave”, además de trabajar con el gobierno federal.

Sobre la posibilidad de que sea el IEPR el que maneje todas las estadísticas del país, aunque lo favoreció, Laboy dijo que ese asunto es política pública y estaría en manos de la gobernadora Wanda Vázquez y de la Legislatura.

Otra área que encabeza el plan estratégico del Instituto es desarrollar una estructura administrativa que permita el funcionamiento adecuado de sus procesos internos.

Por eso, a partir de este mes y hasta enero 2020, se trabaja en “crear y estandarizar los procesos internos de proyectos y recursos humanos” para que el IRPR se organize administrativamente y opere con eficiencia.

Cruz Sanabria aclaró que desde la salida de Marazzi, el IEPR le ha dado continuidad a proyectos estratégicos.

Otra meta es allegar fondos, “diversificando los servicios y proyectos del Instituto para la obtención de ingresos externos o fondos no gubernamentales”.

Aunque esa es una misión diaria, el plazo para cumplir con la meta de que la entidad obtenga independencia de presupuesto para no sufrir con los recortes del gobierno, es de marzo del 2021 hasta agosto de 2022.

Actualmente el Instituto recibe $1.7 millones al año de parte del Gobierno.

Las personas interesadas en aspirar al cargo de director ejecutivo deben enviar los documentos requeridos a: [email protected] o entregarlos en la Calle Quisqueya #57, 2do piso.

También, para acceder el Plan Estratégico 2019-2022 y a la convocatoria al puesto de director ejecutivo puede visitar el enlace: https://estadisticas.pr/en/DirectorEjecutivo.