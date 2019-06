Cámara aprueba polémico proyecto de libertad religiosa

La Cámara de Representantes aprobó hoy a viva voz el proyecto de la llamada libertad religiosa en las agencias del Ejecutivo, tras un debate de poco más de una hora.

La polémica medida de administración se aprobó con enmiendas no sustanciales y estaba acompañada de un informe positivo de la Comisión de lo Jurídico, que preside la representante penepé María Milagros Charbonier.

El representante popular Luis Vega Ramos calificó la medida como un proyecto de odio. “Esto es una licencia para odiar y yo no me voy a prestar, no me voy a quedar callado. Es un intento para legislar permisos para odiar porque se sea gay, lesbiana, inmigrante, popular o cualquier cosa que por mi religión yo no quiera atender”, argumentó Vega Ramos.

“¿Cuándo ha estado en riesgo la libertad religiosa en Puerto Rico? ¿Dónde están los perseguidos religiosos en Puerto Rico? Aquí los perseguidos y las perseguidas son los que para algunos de nosotros se ven raros, actúan raro, quieren raro o votan de una manera rara… Se podrán esconder detrás de cualquier metáfora, pero odio es odio y amor es amor”, sostuvo el legislador popular. Agregó que contra el odio y la intolerancia “no hay acomodo posible”.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón, dijo que el proyecto es innecesario y que no aguanta el rigor constitucional. “De lo que se trata es que hay que proteger todos los derechos. No se puede legislar para seguir perpetuando el discrimen”, expresó el legislador pipiolo.

“El efecto de este proyecto es regresarnos a los años de 1960 cuando se podía discriminar por el color de la piel, cuando se trató de poner fin a la segregación”, dijo por su parte, el representante independiente, Manuel Natal Albelo.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, defendió la pieza legislativa. “Esta no es una ley discriminatoria, es una ley que protege contra el discrimen”, dijo Charbonier, quien consumió los 40 minutos de la mayoría novoprogresista durante el debate.

Charbonier dijo que la libertad religiosa “es un derecho inalienable, fundamental” y sostuvo que “este no es el primer territorio baja bandera americana que protege la libertad religiosa”.

“No puedo oír nada más discriminatorio que decir que proteger la libertad religiosa es un discrimen”, agregó.

El proyecto aprobado mantiene las disposiciones del “acomodo razonable” que han sido cuestionadas por grupos de derechos civiles y de la comunidad LGBTTQI por considerar que permitirían que en empleado de una agencia pública se niegue a dar un servicio a la ciudadanía por considerar que es contrario a sus creencias religiosas.