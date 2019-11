Capacitan a estudiantes para trabajos de construcción en la Isla Por Ana Giselle Torres / Para Primera Hora 11/22/2019 |02:09 p.m.

Con miras a tener el personal adiestrado para los fondos de reconstrucción que se espera lleguen a la Isla procedentes de la Administración del Manejo de Emergencias Federal (FEMA), el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, junto a la administración de Caribbean University anunciaron que se encuentran en vías de certificar estudiantes en áreas de construcción.

Los talleres de capacitación en áreas de construcción que serán costeados a través del programa federal WIOA para los residentes de Bayamón y Comerío, va dirigido a personas desempleadas o que buscan otra experiencia de trabajo. Son 12 talleres de construcción y dos cursos electivos, diseñados por el personal de ingeniería de la academia de acuerdo a las necesidades existentes en el mercado y al nuveo código de construcción establecido en el país. Se espera que luego de los cinco meses que dura la capacitación, los primeros 16 estudiantes que actualmente toman los cursos concluyan su certificación para principios del mes de abril.

Según la doctora Ana E. Cucurella, presidenta de la institución académica, los estudiantes serán adiestrados en desarrollo de empleabilidad -OSHA, lectura e interpretación de planos de albañilería, nueva estructura de permisos de Puerto Rico, rehabilitación de edificios, delineante de construcción, instalador de gypsum board, soldadura de arco y oxiacetilénico, soldadura de gas inerte y electrodo de Tungsteno, carpintería, electricidad y plomería.

El alcalde, por su parte aseguró que el dinero de FEMA destinado para la reconstrucción y la mitigación sí va a llegar y habrá taller para los trabajadores de la industria.

“En los próximos años con la inyección económica de fondos federales que va a llegar a Puerto Rico a través de fondos FEMA o fondos CDB-DR va a haber mucho trabajo de infraestructura, mucho trabajo de construcción. Sabemos que quizás algunas personas plantean que esto está lento, que FEMA no acaba de desembolsar, pero la realidad es que FEMA si ha desembolsado mucho dinero en la primera etapa, lo que pasa es que la segunda etapa, que es la de construcción, la de mitigación, la de mejorar todas las facilidades de infraestructura, esa va poco a poco y es por reembolso, pero sí ese dinero va a llegar y mientras más personas tengamos preparadas pues mucho mejor para la industria”, indicó.

Los talleres están disponible para todo interesado, pero deberá costearlos si no es residente de Bayamón o de Comerío, municipio con el que Rivera mantiene un consorcio.

Apoya el aumento al salario mínimo

Mientras, ante el reclamo de los trabajadores de la industria que le exige al gobierno que cumpla con la orden ejecutiva firmada por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló que aumentaba a $15 el salario mínimo de los empleados, Rivera señaló que esta no aplica a todos los proyectos por lo que se ha generado una falsa expectativa.

“La orden aplica solamente para aquellos proyectos que reciben fondos de recuperación, fondos CDBG-DR y fondos de FEMA, que son los dos fondos que van a estar llegando a Puerto Rico. No aplica para los demás proyectos de fondos estatales, proyectos municipales, proyectos de fondos CDBG regular”, indicó.

El primer ejecutivo municipal, invitó, además, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a sentarse con los líderes de la Unión de Internacional de Obreros de Norteamerica, Capítulo de Puerto Rico (LiUna) para que lleguen a unos acuerdos “porque puede que se saque de proporción los costos de construcción”.

“Entiendo y comprendo que si de momento le decimos a alguien yo te voy a pagar $15 la hora, si le pago $15 al que hace el trabajo de asistente, que meramente está empezando, el operador le va decir tú me tienes que pagar a mi $20 y sigue el espiral y puede llegar el momento que saques de proporción los costos de construcción, por eso hay que buscar aquellos puntos que sean razonables”, sostuvo.

Por otro lado, el alcalde sí apoya que se aumente el salario mínimo de los trabajadores que actualmente es de $7.25. “No tengo ningún problema en que el empleado básico que está empezando, en lugar de pagarle $7.25 la hora, pueda ganar hasta $9, -estoy poniendo un número imaginario, hipotético- y que usted vaya subiendo de acuerdo a la capacidad y la experiencia del empleado. Eso se puede lograr mediante un proceso de diálogo porque de que vale que yo suba el salario mínimo y de momento el municipio, por ejemplo, no pueda pagar esa cantidad y tenga que bajar esa empleomanía para poder cubrir los costos de operación”, indicó.

“Con $7.25, con eso nadie vive hoy en día y si vive, vive en condiciones sumamente apretadas. Cuál es el número, yo no quisiera imponer un número específico pero ahora mismo en la legislatura se estaba hablando de subirlo a $8.25 y quizás $9. Es entrar dentro de unos parámetros que pudieran ser quizás razonables para el sector privado y para el mismo gobierno absorber. Siempre los cambios hay que trabajarlos con cautela para que no cree un impacto negativo, no vaya a ser que la medicina sea peor que la enfermedad”, añadió.