Carmen Yulín Cruz exige la renuncia de Rosselló

La aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, le solicitó esta mañana la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló Nevares porque, a su juicio, ocupa un “puesto que le queda grande”.

Molesta por haber llamado a su amiga, la expresidenta de la Legislatura Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, “pu…”, Cruz Soto explicó que la imagen del ejecutivo tras revelarse varios extractos de un chat de Telegram y los arrestos federales que se efectuaron ayer por actos de corrupción durante su administración no le permitirán al país progresar.

“Le está dando municiones a Donald Trump para que siga aguantando la ayuda a Puerto Rico y que sigan 30,000 con los toldos azules y que no llegue el dinero”, sentenció.

Pero aun cuando Rosselló Nevares decida renunciar, para la alcaldesa el gobierno actual no tendría futuro.

“El remedio es peor que la enfermedad, entonces nos quedamos con (el secretario de Estado, Luis Gerardo) Rivera María, porque lo que hay allí es una pardita de charlatanes, machistas y homofóbicos y a mí me da vergüenza ajena por los miles de gente que pertenece al PNP, que son gentes decentes”, manifestó en entrevista con Primera Hora.

Las expresiones las realizó poco después de que se revelaran otras cuatro supuestas páginas del controvertible chat de Telegram entre Rosselló Nevares y sus más cercanos asesores. Entre otras cosas, el ejecutivo llamó “pu…” a Mark Viverito y tronó contra la Junta de Supervisión Fiscal.

“Como madre a mí me da vergüenza, porque no es únicamente que diga que es ‘pu…’ porque piensa diferente y pide que le caigan encima, son las expresiones de Fortaleza que le van a arrancar la cabeza, es perseguir con la furia de la Policía en una investigación que no procedía, y esto no se tapa ni con sombrillas ni con vídeos publicitario ni con indignación. El gobernador sabe y su única opción es pedir perdón y renunciar”, precisó.

Asimismo, la alcaldesa comentó que estas expresiones de Rosselló Nevares en el chat demuestran que su gobierno sí es capaz de perseguir a personas.

“Este es el verdadero Ricardo Rosselló, el que dice una cosa y hace otra porque en su interior cree que es mejor que cualquiera. Lo que hay en La Fortaleza es una pandilla de charlatanes, homofóbicos, machistas e hipócritas, que se sienten superiores al resto del país”, concluyó.

Mientras, mediante comunicado de prensa, la senadora Rossana López León y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González reaccionaron indignadas por la manera en que el gobernador se refirió sobre la ex concejal de Nueva York en un mensaje entre su grupo de trabajo mediante la aplicación electrónica Telegram.

“El señor Gobernador tiene madre, esposa e hija. Cuenta además con varias mujeres en su gabinete y recibió el respaldo de miles de mujeres en la pasada campaña electoral, ¿con qué cara Rosselló va a exigir respeto para las mujeres y en contra de la violencia, cuando él mismo se refiere a una servidora pública como ‘prostituta’ en dicha conversación entre varones?”, expresó López León, también candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD).

Por su parte, la alcaldesa de Morovis, quien ocupa la vicepresidencia femenina del PPD, se expresó sorprendida y molesta por la información publicada en la mañana de hoy. “Ricardo Rosselló lanza un insulto a una mujer, ex consejal, puertorriqueña, absolutamente comprometida con la reconstrucción de Puerto Rico, porque simplemente opina distinto a él. Hoy el País entero descubre cómo Rosselló opina de las mujeres. Insultando a Melissa está insultándonos a todas y promoviendo la violencia”.