Carmen Yulín: "el Gobernador dice una cosa y hace otra" Por Primerahora.com 04/25/2019 |07:29 a.m.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres y el líder de la minoría en la Cámara Rafael "Tatito" Hernández fueron algunas de las voces que se levantaron hoy en la Pava tras el mensaje del gobernador Ricardo Rosselló.

Con un fondo amarillo y una bandera de Puerto Rico a sus espaldas, la también aspirante a la gobernación preparó un mensaje que difundió en redes sociales para desmenuzar sus cuestionamientos a Rosselló.

"A los tres años de administración todavía nos indica sus planes futuros... el gobernador dice una cosa y hace otra", sostuvo Cruz Soto.

En WKAQ, el presidente del PPD sostuvo que el gobernador "mas allá de admitir errores como hizo en la introducción del mensajee, trato de presentar una versión distinta al país"

"Dijo que ha cometido errores pero no va acompañado de acciones para enmendarlo", indicó el senador.

Enfatizó en el manejo inicial de al crisis luego del huracán María. "Se encajonaron en una burbuja y se olvidaron de que la Isla tenia necesidades diferentes a las de la zona metropolitana", sostuvo Torres. "No es que no hizo nada, es que no hizo lo correcto... por ejemplo, no tramitar la ayuda directamente por los municipios".

los rostros en el mensaje del gobernador 1/36 cor zoom ([email protected]) zoom Legisladores novoprogresistas María Milagros Charbonier y Miguel Romero ([email protected]) zoom Legisladores novoprogresistas María Milagros Charbonier, Miguel Romero y Zoé Laboy ([email protected]) zoom Portavoz de la minoría en el Senado, Eduardo Bhatia ([email protected]) zoom Ricardo Rosselló frente a los líderes camerales, Carlos Méndez de la Cámara de Representantes y Thomas Rivera Schatz del Senado ([email protected]) zoom Beatriz Rosselló, primera dama ([email protected]) zoom Ex comisionado residente Pedro Pierluisi y el exlegislador José Ronaldo Jarabo ([email protected]) zoom Legisladores de minoría ([email protected]) zoom Miembros del gabinete ([email protected]) zoom Legisladores novoprogresistas María Milagros Charbonier, Miguel Romero y Zoé Laboy ([email protected]) zoom Ricardo Rosselló ([email protected]rmedia.com) zoom Algunos de los invitados al hemiciclo de la Cámara de Representantes ([email protected]) zoom Beatriz Rosselló, primera dama ([email protected]) zoom ([email protected]) zoom ([email protected]) zoom Legisladores de minoría ([email protected]) zoom Legisladores de mayoría ([email protected]) zoom ([email protected]) zoom Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera ([email protected]) zoom Exgobernador Romero Barceló ([email protected]) zoom Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced ([email protected]) zoom Secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez ([email protected]) zoom Ex comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi ([email protected]) zoom Comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera ([email protected]) zoom Jueza presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz ([email protected]) zoom ([email protected]) zoom Alcaldes del PNP presentes ([email protected]) zoom Legislador Luis Vega Ramos ([email protected]) zoom Parte del gabinete del gobernador ([email protected]) zoom Beatriz Rosselló y el legislador Jorge Navarro ([email protected]) zoom Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera ([email protected]) zoom Legislador Miguel Pereira ([email protected]) zoom ([email protected]) zoom ([email protected]) zoom ([email protected]) zoom ([email protected])

Torres lo elogió por apoyar un proyecto bipartita que abarataría el costo de las medicinas pero puso en duda alguna de las propuestas más llamativas del gobernador, como lo de universidad gratuita, porque se da en momentos en que proyecta quitarle $450 millones a la Universidad de Puerto Rico.

Mientras, en Radio Isla, el representante Hernández dijo que el gobernador ha demostrado que no es capaz para gobernar, y que eso lo saben hasta los militantes del Partido Nuevo progresista (PNP).

Populares catalogan el mensaje uno estrictamente político Para la delegación del PPD, el gobernador no propuso nada concreto y todo fueron promesas sin plan.

"Allá afuera la gente hasta se abochorna de decir que es PNP, dicen que son estadistas.,. allá fuera la gente dice que el gobernador es un inmaduro, que no tiene capacidad para gobernar", agregó.