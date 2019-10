Congelados $1,535 millones de fondos federales del Departamento de Educación

El Departamento de Educación (DE) tiene congelados desde julio el uso de $1,535 millones de fondos federales, una cuantía que no será liberada a la agencia hasta tanto se asigne el agente fiduciario -una especie de síndico- que el gobierno federal ordenó nombrar, precisamente, para el manejo de este dinero.

Así lo reveló el secretario del DE, Eligio Hernández, tras concluir una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que conversaron sobre cómo enfrentar algunos escollos que hay en el presupuesto de la agencia.

“En este momento hasta que no esté el síndico funcionando no tenemos acceso a fondos federales asignados al año fiscal 2020”, dijo Hernández quien junto a la gobernadora proponen que ese síndico sea representado por la Junta de Supervisión Fiscal, un ente que de por sí ya tiene control de las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Según publicó El Nuevo Día, el 28 de junio pasado el Departamento de Educación de Estados Unidos ordenó al gobierno de Puerto Rico contratar una entidad externa para manejar unos $650 millones en fondos federales, tras encontrarse ineficiencias administrativas en la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Esta orden fue emitida dos semanas antes de que se presentaran cargos por corrupción a nivel federal contra al exsecretaria del DE, Julia Keleher y otros contratistas.

En cambio, Hernández dijo que no hay una explicación o razón adjudicativa para lo ocurrido y agregó que el DE ha demostrado que sistemáticamente la cantidad de hallazgos en la agencia “han ido en disminución”.

“Este momento no puede ser comparable como cuando Puerto Rico fue identificado como ‘high risk’ porque la cantidad de riesgo es mínima”, indicó.

Hernández dijo que para mitigar la situación se están utilizando fondos estatales para cubrir lo que por ordinario se trabaja con el dinero federal.

De forma categórica agregó que el ejercicio presupuestario de este año en el DE es “único e irrepetible” y que de haberse aprobado el presupuesto sugerido por la agencia en estos momentos “nos permitiría tener un plan de contingencia que no tenemos ahora”.

Aclaró que el asunto le preocupa y que tan pronto como hoy estaría realizando una conferencia telefónica con personal del Departamento de Educación Federal, quienes tienen intención de colaborar con el sistema educativo para que no se afecten los servicios.

“No estamos hablando en ninguna instancia de cerrar escuelas… estamos garantizando la prestación de servicios en todas las escuelas… todas seguirán operando”, determinó.

Aparecieron chavos para educación especial

En cuanto a los fondos de educación especial, expresó que se identificaron $53 millones que permitirían la continuación de servicios hasta enero.

La reasignación de fondos proviene de un reembolso de $33 millones del programa de Restart que no se utilizaron y de una partida del Fondo del Seguro del Estado. “No son fondos nuevos ni son fondos internos de la agencia”, aseguró al aclarar que el dinero excedente de diversos programas de otros años no se pueden utilizar pues no fueron autorizados por la JSF.

Aclaró que los servicios educativos a los niños con diversidad funcional nunca han estado en riesgo y eso incluye a los maestros y a los Trabajadores 1 (personas que asisten a los alumnos en las aulas).

“Las limitaciones presupuestarias son a las evaluaciones y a las terapias y garantizamos con esta inyección de $53 millones la estabilización y continuación de los servicios hasta enero”, dijo al agregar que se están evaluando “otras rutas” simultáneamente.