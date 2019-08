"De mucha apertura" la reunión entre alcaldes populares y la gobernadora

Los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) lograron hoy un compromiso de la gobernadora Wanda Vázquez para que no se certifique el Mapa de Distritos de Calificación de Suelos en Puerto Rico, al tiempo de que le dieron un plazo de un mes para que comienza a demostrar resultados.

Este fue parte del resultado que tuvieron los miembros de la Asociación de Alcaldes en la primera reunión que logran con un gobernador en lo que va de cuatrienio, según afirmó del organismo que reúne a los 45 líderes de municipios populares, José Román Abreu.

Alcaldes del PPD se reúnen con la gobernadora Los ejecutivos municipales llevaron una lista larga de preocupaciones a Fortaleza.

“Yo entiendo que fue una reunión de mucha apertura, de mucha sinceridad y esperamos que se mantenga tanto la apertura como la sinceridad y que la petición que hicimos que todos los meses se le permita a los alcaldes reunirse con la gobernadora para discutir los distintos temas que afectan a los municipios, que se puedan atender mensualmente y no esperar a una reunión cada seis meses, o como ocurría en el pasado, con el pasado gobernador (Ricardo Rosselló Nevares), que nunca tuvimos la oportunidad de reunirnos”, afirmó el sanlorenceño tras salir de la reunión, efectuada en La Fortaleza.

La apertura que tuvo Vázquez con los alcaldes populares, que conforman la mayoría en el país, se dio a 13 días de haber sido juramentada como gobernadora como parte de un histórico proceso político en la Isla que comenzó por la divulgación de un chat de Telegram y que tuvo como punto culminante la renuncia de Rosselló Nevares.

La gobernadora no atendió a la prensa tras al cónclave, que duró alrededor de dos horas. Sin embargo, en un tuit escribió que “esta tarde recibimos a los Alcaldes Asociados de Puerto Rico y su presidente, Joe Román, para conocer sus inquietudes y encaminar soluciones a los retos fiscales que enfrentan. Reafirmamos nuestro compromiso con el trato justo para todos los municipios de la Isla”.

La lista de peticiones que llevaron los populares fue larga. Alcanzaron compromisos en lo que respecta a no darle paso al Mapa de Distritos de Calificación de Suelos en Puerto Rico, en que no se establezca ninguna ley para crear condados, así como a encaminar un esfuerzo ante la Junta de Supervisión Fiscal para defender la Ley 29. La misma exime a los municipios de la aportación a la tarjeta de salud y del pago de pensiones, conocido como PayGo.

Sobre los mapas de calificación, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, expuso “se hizo una petición y la hice yo a nombre de todos de que no firme el plan de uso territorial y sus palabras fueron ‘me parece muy razonable’. Mi petición especifica fue que no lo firmara, porque es un plan que se ha hecho sin que se siguieran los procesos mínimos de representación, porque atenta contra los recursos naturales y contra la autonomía municipal y mi petición fue que no lo firmara. Su contestación fue ‘me parece muy razonable’, lo que se entiende como que no habrá de firmar el plan hasta que se dé un proceso democrático, participativo, de representación ciudadana y de todas las diferentes entidades y actrices y actores pendientes de eso”.

Mientas, sobre la Ley 29 se acordó de que se establecerá un consenso entre alcaldes y la gobernadora para acudir ante la Junta con opciones económicas viables para que los municipios no tengan que aportar dinero a la tarjeta de salud y a las pensiones o que logren tener ingresos para el Fondo de Equiparación que distribuye el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Los alcaldes alegan que, sin los fondos, cerrarían operaciones unos 40 municipios pequeños.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, comentó que todos se comprometieron a someter a Vázquez las opciones. De hecho, comentó que ya hay un comité formado para establecer el listado.

“Ella nos hizo saber que la ley tiene pocas posibilidades de sostenerse. Tenemos que buscar esas opciones (de fondos)”, planteó.

Vázquez, en cambio, guardó silencio cuando se le reclamó que declarara una emergencia nacional por violencia de género, según denunció Cruz Soto.

Los alcaldes asociados también dialogaron sobre los problemas en el Programa de Educación Especial, las escuelas, el deteriorado estado de las carreteras estatales en los municipios populares, los problemas en el Negociado de Manejo de Emergencias, el efecto adverso de las cenizas para los pueblos de Guayama y Peñuelas, así como la lentitud en el proceso de recuperación tras el embate del huracán María, entre otras cosas.

“En este mes tenemos que tener resultado. Vamos a dar la oportunidad a la gobernadora para que pueda lograr atender los asuntos, pero necesitamos acción. El pueblo reclama acción de inmediato. Sabemos que la gobernadora apenas lleva 13 días, le vamos a dar ese espacio, pero en un mes tenemos que tener resultado como son las carreteras, Abriendo Camino, y fuimos muy claro, cuando uno mira un municipio del PPD ve las carreteras destrozadas, usted mira un municipio del Partido Nuevo Progresista y (están bien)… Lo que pedimos es que sea justa con todos los municipios, ya que nosotros la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico representa más del 60% de los puertorriqueños”, sentenció Román Abreu.

Por otro lado, durante el encuentro, el alcalde de Patillas, Norberto Soto, le extendió la mano a Vázquez en un gesto de cordialidad tras las denuncias de persecución que alega tuvo el Departamento de Justicia en el 2017, cuando esa agencia estaba en mando de la ahora gobernadora, en su contra. En ese entonces fue investigado por el manejo de los suministrados a los damnificados del huracán María.

“Esperamos que ese gesto de generosidad no se tenga que repetir porque estén persiguiendo a un alcalde del PPD, que haya servido como ejemplo que no es persiguiendo que se logran las cosas en el país”, manifestó el presidente de la Asociación.