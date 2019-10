Desmienten a legislador que aseguró que el aumento de luz “no va” Por Bárbara Figueroa Rosa 10/23/2019 |05:30 p.m.

El representante Víctor Parés Otero aseguró en redes sociales que el aumento para los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no se implementará, pero el Negociado de Energía de Puerto Rico lo desmintió.

El alza será de entre $0.64 y $1.79, según el consumo, y se implementará entre el 1 de noviembre y el 30 de junio de 2020.

Parés Otero indicó en su cuenta de Twitter que “a raíz de mi petición para que se dejara sin efecto el anunciado aumento de luz en la factura, me comunique con el Ing. Edison Avilés, presidente @EnergiaNEPR y me notificó que el aumento NO VA y se dejará sin efecto”.

Acto seguido, Excel López, oficial de prensa del Negociado de Energía, confirmó que, en efecto, sí hubo una conversación entre Parés Otero y Avilés, “pero la información publicada no es del todo correcta”.

“Leí el tuit… tengo que desmentirlo. Ellos sí hablaron y se va a evaluar (el aumento)”, agregó López al decir que hay que esperar que Avilés salga de la reunión que sostiene desde antes de las 4:00 de la tarde con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para ofrecer unas expresiones oficiales.

Más temprano en el día, el senador Miguel Romero anticipó que presentaría un proyecto para ordenar al Negociado dejar sin efecto el anticipado aumento; y que se lo había comunicado al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien, aseguró, compartía su inquietud.

Finalmente, Romero presentó el P de S 1427 a estos fines.

Parés Otero, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes, también había informado por escrito que estaría presentando legislación para enmendar la Ley de Transformación y Alivio Energético para establecer “que no se podrá aumentar el costo de luz en las facturas”.

“Dejo claro que en dicha ley no se establece imponer un cargo para educar sobre la eficiencia energética… hay otras maneras y mecanismos que el Negociado puede utilizar para llevar el mensaje a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de reducir el consumo de energía en los hogares”, expuso.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, también criticó la imposición del aumento, al tiempo que lo calificó de “insensible” y “abusivo”.

“La Junta Reglamentadora de Energía aprobó una resolución para obligar a la AEE a aumentar la factura de los consumidores y poder recaudar $13M para costear una campaña publicitaria sobre eficiencia energética. Es insensible, abusivo e innecesario. La junta debe retractarse”, escribió el veterano Ejecutivo Municipal.