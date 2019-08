Educación busca promover la paz

Contenido relacionado Lee la carta enviada por Educación sobre la reflexión y el recreo

La lectura de un poema o un pensamiento; entonar canciones folclóricas, como La Tierruca y Verde Luz, o hasta jugar la peregrina son algunas de las actividades permitidas en el retorno de los periodos de reflexión a los salones de clases del Departamento de Educación.

Estará vetado hablar de religión, sexo y violencia. Pero principalmente, no se permitirá que los maestros de salón hogar causen tristeza a los 305,000 menores de edad que reciben el pan de la enseñanza en el sistema público.

"Es una actividad positiva”, resumió el secretario de Educación, Eligio Hernández, al defender su propuesta de retomar a los periodos de reflexión en las escuelas, medida que cuenta con el visto bueno de la Asociación y la Federación de Maestros.

"Esto tiene como fin promover el bienestar. Todo el mundo habla que es necesario en Puerto Rico trabajar con la salud mental. Que nosotros podamos conversar como conciudadanos y que aspiramos a algo mejor, eso inicia en el sistema educativo, específicamente, en los primeros minutos de enseñanza y aprendizaje”, agregó.

La directriz de comenzar ese periodo de reflexión la dio Educación el pasado lunes, 19 de agosto, mediante una carta al personal de las escuelas, pero no fue hasta ayer que se hizo pública. La misma está sustentada en la política pública de planificación de enseñanza. El titular de Educación explicó que la reflexión la realizarán los maestros a cargo de un salón hogar en el primer periodo de clases. Solo tendrán cinco minutos para dedicarle tiempo a comenzar el día de manera diferente y de crear un ambiente acogedor.

Según las instrucciones impartidas en la guía distribuida en las escuelas, “cada maestro llevará a cabo los cinco minutos de reflexión antes de comenzar las clases del primer periodo. Este tiempo es de apresto para iniciar el proceso instruccional y ambientar el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante este tiempo, los maestros junto a sus estudiantes podrán realizar diferentes actividades, entre ellas: analizar y discutir lecturas, vídeos e imágenes, cantar canciones que respondan al grado, edad y propósito del tiempo para reflexionar (contexto positivo) y realizar actividades de relajación (wellness), entre otras”.

"Para reflexionar pueden utilizar frases, citas de personas ilustres, refranes, juegos y canciones folclóricas, artículos cortos o lecturas que provoquen pensamientos positivos y de superación en los estudiantes”, añade la misiva.

Asimismo, el documento destaca que este periodo de reflexión daría “la oportunidad de reaccionar y opinar sobre un tema, respetando la opinión de los demás”, así como promover un “diálogo socializado”.

Hernández indicó que han recogido recomendaciones de varias agencias, entre estas el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), para dar ejemplos a los maestros de las reflexiones que se pueden dar.

Comentó que para la escuela elemental se ha recomendado que se retomen canciones y juegos folclóricos, así como poemas de escritores puertorriqueños. Dijo que también se pueden utilizar otras canciones que no hagan alusión a la religión, violencia, sexualidad o denigren a la mujer.

Otra recomendación de Educación es que se incluyan frases reconocidas de personalidades del mundo y se discuta con los estudiantes.

A modo de ejemplo, la guía distribuida en las escuelas incluyó varias de la activista paquistaní, Malala Yousafzai.

Una de las citas destacada lee así: “Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución”.

Hernández también comentó que se pueden discutir noticias sobre el medio ambiente o “contextualizar lo que estamos viviendo en Puerto Rico”.

“Mi invitación, no solo para los niños, sino para el personal general, es que cada día tiene que ser maravilloso. No importando las circunstancias alrededor, el proceso instruccional debe ser dirigido a tratar a ese ser humano. Y ese ser humano tiene unas variables que pueden haber sido fortalecidas o limitadas por las circunstancias sociales y que nosotros debemos inspirarlos. Y se lo digo por mi propia experiencia. Yo fui lastimado por el sistema educativo”, contó.

Explicó que “a mí, hubo un momento donde se me dijo que yo no podía alcanzar una meta, que quién era yo como joven y fui lastimado por el sistema. Sin embargo, tuve unos maestros que sanaron las heridas con una invitación a que soñara y que soñara en alto, y escribían un pensamiento de que podíamos crecer, que todo estaba en nuestras manos, que las decisiones que tomaríamos podían ser el vehículo para poder tener un futuro mejor. Y ese es el legado que nosotros queremos para los niños, que las circunstancias limitantes a su alrededor no van a ser impedimento para que ellos puedan ser los próximos médicos, los próximos ingenieros, los próximos periodistas, los próximos artistas, y que sueñen y que sueñen en grande”.

Nada nuevo

Estos periodos de reflexión no son nuevos. Los implementaron los exsecretarios bajos las administraciones de Pedro Rosselló, Sila Calderón y Luis Fortuño.

El exsecretario César Rey, quien implementó los periodos de reflexión, aceptó que bajo su dirección no se evaluó el beneficio de esta actividad. Sin embargo, defendió la importancia del diálogo y la meditación que se promueve.

Dijo que como profesor universitario “empiezo mis clases con una reflexión. Es una manera de atraer la atención. Cómo hacerlo y con el juicio y prudencia que hay que hacerlo, es el reto que siempre tiene un sistema, un sistema grande con 20,000 y pico maestros”, señaló, al recordar que estas reflexiones causaron controversia bajo la administración de Fajardo porque se inmiscuyó la religión.

No obstante, Hernández comentó que ya los maestros llevan años de orientaciones sobre la importancia de la separación de iglesias y estado, así como conocen bien la política pública de planificación de enseñanza que se ha estipulado en la agencia.

“Reconocemos que cuando trabajamos con el ser humano siempre va a haber una persona que pueda traer el tema religioso, decir lo contrario es faltar a la verdad. Lo que sí es relevante es cómo se maneja ese contexto y los maestros tienen vasta experiencia en ello”, manifestó.

La apoyan

Aunque la directriz de comenzar estos periodos de reflexión recién llega a los maestros, el liderato de la Asociación y la Federación de Maestros indicaron que no se han recibido quejas del personal y que puede ser beneficioso para los estudiantes.

La presidenta de la Asociación, Aida Díaz, expuso que “esto no tiene nada que ver con la religión. Son unos temas que ya Educación ha estipulado, por lo que le damos la bienvenida. El país tiene que reflexionar un poco sobre todo lo que está ocurriendo en el país, el futuro del país, sobre cómo mejorar las condiciones de vida, lo que está ocurriendo en el medio ambiente y a nuestros niños hay que inducirlos desde ahora a reflexionar”.

El secretario de Educación Sindical de la Federación, Miguel Rivera, por su parte, comentó que la directriz lo que hace es reforzar una práctica que ya se realiza por años en los salones.

Pidió a Educación que oriente bien a los maestros para que no se inmiscuya el tema religioso, pues es una preocupación que siempre está latente.

“No hay problema siempre y cuando no se utilice para la adoctrinación religiosa”, planteó.

Sí al recreo

Las organizaciones también apoyaron el que Educación haya otorgado un periodo de 15 minutos de recreo a los niños entre primer y quinto grado. Tanto Díaz como Rivera expusieron que ese tiempo de distracción podría ser la diferencia en el desempeño académico de los menores.

“Quince minutos para que los niños jueguen y se relajen, nos parece bien. Eso ayuda a que los niños tengan un espacio para jugar, porque son niños”, indicó Rivera.

Díaz, por su parte, comentó que los maestros llevaban años solicitando que se implementara el receso. Explicó que era necesario dar a los niños un tiempo para distraerse, socializar y recargar baterías.

Esta propuesta también fue defendida por el secretario de Educación, quien trajo a relucir un caso de un estudiante con déficit de atención que era medicado cuando estudiaba en Puerto Rico y cuando se marchó a Estados Unidos le eliminaron las medicinas con periodos de distracción y de liberación de energía.

“Nosotros lo que queremos es que los niños sean felices en nuestro sistema educativo”, puntualizó Hernández.