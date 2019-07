Elías Sánchez: “He cumplido con la ley en todo mi proceder” Por Primerahora.com 07/18/2019 |01:18 a.m.

“He cumplido con la ley en todo mi proceder”.

Así se defendió Elías Sánchez, exdirector de campaña, expresidente del Comité de Transición, cabildero y amigo íntimo del gobernador Ricardo Rosselló, de un reportaje periodístico del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que le acusa de estar en el tope de un esquema que podría representar posibles delitos.

“De ninguna manera ‘controlo’ proceso de contratación alguna en el Gobierno de Puerto Rico. Tal declaración es falsa, absurda y difamatoria. Tampoco he contado con información confidencial de ningún tipo para beneficio de clientes. Cómo abogado en la práctica privada represento entidades que cumplen con todos los preceptos de la ley y compiten según los parámetros que correspondan. Nunca me he ‘presentado sin invitación’ a dependencias a presentar ninguna propuesta ni ‘cazar’ propuestas con clientes”, expresó Sánchez en declaraciones escritas.

Y es que el medio noticioso realizó una investigación en la cual encontraron un esquema principal y varios secundarios que involucran de venta de influencias, contrataciones y obtención de beneficios en el Gobierno.

Según detalla el CPI, los esquemas funcionaban colocando personal interno y contratistas externos en puestos específicos de comunicación y asesoría en diversas agencias para poder controlar la entrada y salida de información. Además, compartían información privilegiada sobre las contrataciones del gobierno en busca de beneficiar a sus clientes privados a cambio de comisiones y pagos.

“Como abogado en la práctica privada siempre he cumplido con la ley en todo mi proceder y ante una publicación tan patentemente falsa, difamatoria y con grave menosprecio por la verdad estaré tomando las acciones legales que corresponden con el fin de proteger mi reputación y evitar que se continúe divulgando información difamatoria sobre mi persona”, expuso el cabildero.

El Centro de Periodismo investigativo fue el medio que divulgó las 889 páginas del escandaloso chat de Telegram donde Rosselló y sus asesores más cercanos –incluyendo a Sánchez, quien no laboraba ya para el gobierno– realizaron expresiones sexistas, machistas, homofóbicas y burlescas. La divulgación de esta conversación ha puesto en jaque la administración de turo generando que miles de puertorriqueños soliciten la renuncia del gobernador.

Sánchez negó licitar para el programa Tu Hogar Renace, “no participé de la misma ni intervine de ningún modo en ella”.

Asimismo, rechazó haber representado a Gila Corporation y la realización de una intervención indebida para la empresa Carolina Catering Services. “No tengo y nunca he tenido relación alguna con dicha entidad ni conocimiento alguno en cuanto a este tema”, expuso.

“El señor Alberto Velázquez no tiene vínculo alguno con mi familia como insinúan en su artículo. Tampoco representé a ninguna entidad en la licitación de Vital, como falsamente insinuaron”, alegó.