"Esperamos que el señor presidente pueda firmar la declaración lo antes posible" Por Femmy Irizarry Álvarez 01/15/2020 |06:49 p.m.

La gobernadora Wanda Vázquez dijo que al día de hoy hay unas 11,475 personas sin luz lo que representa un 99% del servicio restablecido.

Al asegurar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) trabaja con intensidad para que todo el país tenga pronto energía, dijo que la mayoría de los afectados están en los pueblos de Ponce, Peñuelas y Juana Díaz.

La AEE informó esta tarde en su página en Twitter, que “personal técnico atiende evento reportado con Alimentador 1346-06 (Monacillos 13KV) en San Juan que salió de servicio”.

Dos horas antes informó que también atendían un “evento en Subestaciones 5401-00 (Peñuelas Pueblo) y 5403-00 (Garzas Hidro I) para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible en sectores de Peñuelas; y otro “en Alimentador 2701-01 (Naguabo) para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible en sectores de este pueblo.

La gobernadora expresó hoy que la planta AES se encuentra produciendo cerca de 493 megavatios.

“La generación está en 1,800 megavatios actualmente así que eso nos va a dar un poquito más de consistencia en el sistema; que pueda entrar AES y que podamos mantener un poco la estabilidad del sistema”, sostuvo.

Anticipó que la Eco Eléctrica entraría en operaciones hoy.

De igual forma, informo que la AEE monitorea continuamente las represas como un protocolo de seguridad.

Vázquez hizo las declaraciones luego de reunirse con once alcaldes de las regiones central, sur y oeste, donde escuchó sus principales necesidades.

El encuentro, en el que también estuvo la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, se realizó en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en el Polideportivo Frankie Colón en Los Caobos, en la Ciudad Señorial.

En cuanto al servicio de agua, la primera ejecutiva expresó que un 98% de los abonados tienen el servicio, para 13,606 sin agua.

De otro lado, Vázquez dijo que la petición a Casa Blanca para que la isla sea declarada zona de desastre mayor debe llegar en cualquier momento.

“La petición debe estar en Casa Blanca, así que estamos esperando que el señor presidente (Donald Trump) pueda tomar la determinación. Es importante para nosotros la declaración porque de eso depende la ayuda individual a todas estas personas que han perdido su propiedad”, acotó.

Agregó que después de la conversación que sostuvo con el presidente “hemos hablado con otros funcionarios de Casa Blanca… así que esperamos que el señor Presidente pueda firmar la declaración lo antes posible”.

Por otra parte, anticipó -mientras continúan las evaluaciones e inspecciones de las escuelas- que mañana se sabrá “con certeza” qué escuelas podrán recibir estudiantes.

Mañana habrá una reunión para “tener una idea clara de cuáles son las escuelas que están disponibles. Las pedimos por municipios. En aquellas regiones que se puedan comenzar las clases, la vamos a decir, y aquellas que sean por unidad, por escuelas también para que los padres, a través de todo el fin de semana largo, puedan prepararse”.

Los planteles son evaluados por ingenieros estructurales luego de la cadena de sismos que ha sacudido a Puerto Rico desde el pasado 28 de diciembre.

Vázquez insistió que ningún estudiante entrará a una escuela insegura y que se buscan alternativas para que estos no pierdan su semestre, menos aún los que se gradúan de cuarto año.

“Saben que la fecha (de inicio de clases) está programa para el miércoles que viene pero lo que he indicado al pueblo y a todos los padres es que hasta tanto esas escuelas no sean evaluadas y tengamos la inspección de estos ingenieros (que digan) que son seguras para que puedan volver nuestros niños, no va a haber ningún estudiante en una escuela que no haya sido evaluada”, insistió.

Al día de hoy hay evaluadas 445 escuelas, para un 51%. Ayer se informó que habían 200 escuelas no aptas para recibir estudiantes.

Sobre dónde se ubicarían los alumnos que no podrán ir a sus planteles, la gobernadora dijo que mañana también tendrán una idea más clara y sostuvo que hay una serie de alternativas, incluyendo usar los planteles que fueron cerrados en los últimos años, ir a estructuras improvisadas, o usar el sistema “interlocking” para llevar a la normalidad el curso escolar.

Luego de mañana, una vez se tenga esa información, ya se podrá decir cuándo comenzará el curso escolar, agregó.