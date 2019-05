¿Estamos preparados para la temporada de huracanes?: Rosselló contesta Por Lester Jiménez / Para Primera Hora 05/21/2019 |07:03 p.m.

Mayagüez, Aunque reconoció que todavía hay trabajo que realizar, el gobernador Ricardo Rosselló aseguró hoy que su administración ha tomado medidas importantes como preparación para la próxima temporada de huracanes que, aunque inicia el 1 de junio, ayer se formó la primera tormenta del año.

El plan para la distribución de alimentos a través de toda la Isla, la coordinación con entidades para repartir de forma más eficiente equipos de primeros auxilios y las mejoras a estructuras para enfrentar un potencial azote de otro huracán de categoría mayor son algunas de las iniciativas que han implementado como medidas preventivas, según aseguró.

“Hay cosas que hemos adelantado, pero hay otras que toman tres, cuatro, cinco o a veces, diez años en poder arreglar. En términos generales, todo lo que hemos podido adelantar, lo pudimos hacer”, manifestó Rosselló en conferencia de prensa.

El primer ejecutivo dijo que una de las cosas que más le preocupa es que en la Isla existen todavía entre 20,000 y 30,000 residencias con toldos azules y adelantó que para ello estarán trabajando iniciativas remediales de cara a la temporada de huracanes en lo que llegan fondos federales asignados a esos fines.

“Eso para nosotros es inaceptable. Se supone que sean los recursos de FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] los que estén interviniendo para ello y por diversas razones hemos tenido obstáculos. Estamos buscando medidas para mitigar eso ante la realidad de que estamos entrando a otra temporada de huracanes y que simplemente no es calidad de vida para nuestros ciudadanos”, apuntó.

Rosselló sostuvo que entre los planes de contingencia esbozados figura la creación de nueve centros de distribución de comida alrededor de toda la Isla, que se trabajará en conjunto con FEMA.

“Ya Los alcaldes y FEMA han podido hacer simulacros para que la comida pueda llegar más cercano (a los ciudadanos)”, sostuvo el primer mandatario del país.

“Además, estamos trabajando con organizaciones sin fines de lucro y base de fe para que también puedan tener instrumentos de primeros auxilios y los puedan llevar más rápido a la comunidad”, sostuvo.

De igual forma, indicó que han desarrollado iniciativas con hospitales para asegurar redundancia en el manejo de energía que puedan responder de manera ágil ante cualquier emergencia o carencia del servicio eléctrico, entre otras medidas.

“No estamos donde queremos estar, pero se ha mejorado significativamente”, apuntó.

Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil, aseguró que su agencia trabaja en medidas de remedio temporero en los 330 residenciales, ya que todos sufrieron daños en mayor o menor medida tras María.

“Es una medida de remediación en lo que podemos recibir el dinero de FEMA o con fondos CDBG para las mejoras permanentes. Esperamos que en seis meses, más o menos, podamos comenzar trabajos permanentes y no de índole remediativo”.

Sobre ese aspecto, el gobernado sostuvo que una de las iniciativas que estará dirigiendo Vivienda será un proyecto sobre construcción y relocalización de hogares.

“En los próximos meses, entrando en el verano, se pueda trabajar con ese proyecto”, apuntó.

¿Y el presupuesto?

Por otro lado, el gobernador reiteró que para la noche del miércoles someterá el presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal.

“Nosotros presentamos ya un presupuesto. Lo que vamos a presentar son los cambios para poder ajustarnos a lo que es el máximo de gasto que se debe estipular con ese presupuesto. Hemos estado trabajando para encontrar otras áreas de ahorro y dónde podríamos recortar. Hemos estado trabajando para encontrar otras áreas de ahorro y dónde podríamos recortar”, destacó Rosselló.

Asimismo, una vez más, criticó la intención del ente regulador federal de exigirle mayores recortes a las pensiones.

“Yo siempre he cumplido con lo que me compete, pero parte de ese cumplimiento es velar por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y en nuestro esfuerzo, reitero que estaremos dando la batalla para que nuestros jubilados puedan tener los recursos y no se le sigan quitando recursos”, sentenció.