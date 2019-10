Estas son las propuestas de los aspirantes a la gobernación por el PPD en 2020

Contenido relacionado Cara a cara los candidatos a la gobernación por el PPD

Los cinco candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático a las elecciones de 2020 presentaron hoy sus propuestas en la convención de la colectividad celebrada en el hotel El Conquistador, en Fajardo.

A continuación, un resumen de sus propuestas, según el orden establecido mediante una tómbola:

Charlie Delgado Altieri

El actual alcalde de Isabela centró su discurso en la necesidad de que el PPD y el país se enfrente a una “segunda transformación”. Sostuvo que la primera se realizó bajo el mando de Luis Muñoz Marín.

Alegó que un cambio no es posible bajo la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Bajo el liderato del PNP hemos tenido el deterioro más grande de nuestra historia”, afirmó. “Es el partido que ha entronizado la corrupción en el gobierno, la justifica y hasta defiende aquellos que han estado metiendo las manos en las arcas”.

Asimismo, identificó a la economía como el mayor problema que tiene el país. Dijo que Puerto Rico debe insertarse en la economía mundial, tomar decisiones firmes contra la Junta de Supervisión Fiscal, así como enfrentarse al Congreso para que dé a los puertorriqueños un trato con dignidad.

Entre otras cosas, también planteó que era necesario eliminar el Departamento de Seguridad Pública y proveer un mejor sistema de educación para los niños y universitarios.

“Yo he sido más que político, administrador y creo que tengo la capacidad para encaminar a Puerto Rico hacia un mejor futuro”, afirmó.

Eduardo Bhatia

El expresidente del Senado fue el que dio uno de los mensajes más emotivos del foro. Logró avivar a las huestes recordando a los populares que recientemente fallecieron, Rafael Hernández Colón, Marcelo Trujillo y Héctor Ferrer. Además, estableció el “Pacto de la Pava”, que dio un nuevo giro a la contienda popular.

Estableció que “el gobierno de Puerto Rico está roto… Arreglarlo va a requerir mucho más que tapar un hueco aquí. Se trata de rediseñar a Puerto Rico. Esa es la razón por la que yo quiero ser gobernador”.

Bhatia culpó al PNP de los males del país. De paso, enumeró varios problemas, como la pobreza y la desigualdad, así como habló de la necesidad de “despenalizar el cannabis, descriminalizar la droga” y descentralizar el gobierno. Más, sin embargo, dijo que el tema central para él es “el cáncer que nos consume, que se llama corrupción”.

“Cuando el PNP llega al poder, siempre es lo mismo, pretenden usar el gobierno de alcancía”, denunció, al comprometerse a luchar contra la corrupción.

Por último, llamó a los populares a lanzarse a la calle a buscar a todos aquellos electores descontentos con el gobierno.

“Aquí en el hotel Conquistador no es donde ganamos elecciones, es en la calle, es tocando puertas”, sentenció.

Roberto Prats

El exsenador hizo alusión a sus raíces humildes de Arecibo y Trujillo Alto, así como que estudió en la escuela pública, en un intento de acallar las críticas que recibe sobre su alto perfil. También abogó por una “reconstrucción de país”.

Dijo que, aunque sus otros compañeros de partido aborden los mismos problemas, cada uno es diferentes. “No son diferencias personalistas ni son triviales, son profundas”, destacó.

“El camino que ofrezco con mi candidatura a la gobernación es de un gobierno que funcione bien… El gobierno no debe ser el problema, sino parte de la solución”, sostuvo.

Prometió que “atacará la corrupción y evitará la fiesta de contrato”. También sostuvo que buscará mayor actividad económica para acelerar así la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Yo quiero ver un sector privado asumiendo riesgo, invirtiendo capital”, expresó.

Otra de sus propuestas lo es integrar en la plataforma de gobierno las 17 metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Estas aluden como meta común de la humanidad la pobreza, la sustentabilidad alimentaria, el acceso a una educación de calidad y el calentamiento global, entre otras cosas.

“Este es el momento para el PPD insertarse en esa corriente y yo le voy a que los populares en esta primaria vamos a salir fortalecidos, porque habremos aprendido que la diversidad es algo que se celebra y que cuando crezcamos en democracia vamos a enfrentar un partido listo para salir de este atolladero en que nos encontramos”, puntualizó.

Juan Zaragoza

El exsecretario de Hacienda bajo la administración de Alejandro García Padilla recordó que hace un año se describía como “el candidato improbable”, porque no viene de las “entrañas del partido”.

“Hoy estoy aquí para decirles que ya no soy el candidato improbable, no porque yo cambié, sino porque Puerto Rico cambió”, sostuvo, al recordar que hay un renacer del pueblo tras el movimiento que se dio para sacar a Ricardo Rosselló de la gobernación.

“Esa tormenta si no nos cuidamos puede llevarse también el PPD”, advirtió, al promocionarse como un administrador y no como un político.

“Yo estoy convencido de que el país despertó y el tiempo de marchar de una insignia se está acabando. Como parte de ese despertar son cada vez más los puertorriqueños que reclaman un gobernador administrador, que venga a retomar las riendas de nuestro partido y del gobierno”, manifestó en un tono de hablar pausado y bajo.

Zaragoza afirmó que conoce las “maltrechas finanzas del país” y que no irá al gobierno a improvisar.

Detalló que la falta de dinero es la que provoca otras crisis en el país, como la de salubridad y educación, por lo que se pintó como la alternativa para lidiar con esta situación.

“Yo no vengo aquí a venderles sueños irreales. Yo vengo a decirles la verdad”, señaló.

Carmen Yulín Cruz Soto

La alcaldesa de San Juan recogió uno de los lemas del partido, “Pan, Tierra, Libertad” para hablar de los problemas del país y proveerles sus soluciones.

Habló de la necesidad de una Universidad de Puerto Rico más democrática y accesible, así como de “un gobernador que los que tengan más, paguen más, y los que tengan menos, paguen menos”.

Recalcó la necesidad de crear empleos y de atender las necesidades que tiene cada ciudadano y cada pueblo. A modo de ejemplo, recordó el problema de las lanchas hacia Vieques y Culebra, así como la necesidad de asignar dinero a los municipios cuando asume las responsabilidades del gobierno.

“Puerto Rico cambió. El verano del 2019 nos dice que la gente quiere un gobierno que funcione para ellos, que quiere un gobierno que el poder es para poder construir casas resilientes, para poder que tengan energía eléctrica, para poder que nosotros hagamos las cosas diferentes, que nos enfrentemos al reto”, destacó.

“Yo no quiero ser gobernadora para que ustedes me acompañen, yo quiero que ustedes me permitan acompañarlos a ustedes. Yo quiero que ustedes me manden a mí”, agregó.

Cruz Soto aprovechó también para recordarles que en su momento se sacrificó por el PPD, cuando no aparecía una candidata a la alcaldía de San Juan.