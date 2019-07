Evelyn Vázquez votará para residenciar a Rosselló

La senadora Evelyn Vázquez no acepta las disculpas del gobernador y entiende que el gobernador tiene que renunciar. Si no lo hace, votará por residenciarlo.

Vázquez es blanco de insultos directos en ese chat, donde prácticamente se le describe como prostituta.

“Más que molestia y vergüenza siento decepción, por un gobernador en quien confié y trabajé mano a mano con él, a quien le di la oportunidad de dar el brindis de mi boda, a quien admiraba y respetaba, jamás pensé que en el interior, con su grupo de amigos, él tenía ese pensamiento o permitía que hicieran ellos esas expresiones sobre mi persona, conociendo ellos que no es cierto”, afirmó Vázquez, quien considera que más que a ella, insultaron a todas las mujeres puertorriqueñas. En suspenso los senadores del PNP Algunos legisladores están sumergidos en la incertidumbre mientras varios sectores le exigen la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló.

Agregó que el gobernador le mintió al decir que no sabía lo que había en el chat y que no se expresaba así de las mujeres.

Insistió en que, incluso si no es él quien lo dice, “él lo permitió, él lo consintió. Y tan culpable es el que lo hace como el que lo consiente”.

“Yo he trabajado intensamente por erradicar la violencia contra la mujer, porque se respeten los derechos de la mujer, él conoce y ha firmado proyectos de mi autoría por erradicar el bullying, he recorrido todo Puerto Rico, cada rincón, tratando de evitar el suicidio, de trabajar en contra de la violencia de la mujer, y que en un chat interno donde el tiene participación directa se denigra la imagen de la mujer, se burlan de las personas obesas, se trastoquen cuando se habla de niños, de una niña que tiene barba que entra a Fortaleza, se hablan de otros temas como los cadáveres en forenses, aquí no ha habido respeto para nadie. Aquí ha habido un grupo de personas que se creían por encima de todo el mundo, que le fallaron al pueblo de Puerto Rico”, condenó la senadora.

“Las disculpas del señor gobernador no son suficientes. Yo no las acepto. Por el bien el Puerto Rico él tiene que renunciar. Por el bien de nuestro partido él tiene que renunciar. Puerto Rico no se merece esta vergüenza no solamente aquí sino a nivel mundial”, insistió, llamando a pasar la página y superar la distracción del chat.

Vázquez dijo estar de acuerdo con que diera disculpas, y agregó que todos hemos hecho algún comentario o chiste negativo en algún momento, porque “todos cometemos errores y nadie es santo”.

“Pero aquí el tema es que él era la figura principal del pueblo de Puerto Rico, y con el dinero del pueblo de Puerto Rico su equipo más cercano dedicaban el tiempo a hacer burla de la gente, a mofarse de la gente. De eso es lo que se trata. No fue un error, fueron ochocientos y tantos errores”, insistió.

Vázquez dijo sentir pena por la familia del gobernador y aceptó que es un momento “difícil, triste, nefasto para la historia política de Puerto Rico”, pero llamó a que no se trate de buscar ventaja política ni se vea con apasionamiento.

“No fuimos electos para hablar en un chat, para menospreciar a la gente. Fuimos electos para defender a nuestra gente, para trabajar por nuestra gente, para ser sinceros y honestos. Eso fue lo que él juró. El pueblo de Puerto Rico no lo va a perdonar. Y no se trata de que no sea el candidato, que no sea el presidente del partido. Se trata que le falló al pueblo de Puerto Rico”, condenó.

Vázquez dijo que ninguno de los involucrados le ha hecho acercamiento alguno para disculparse directamente, “y no me hace falta que lo hagan”.

“Qué se disculpen con las mujeres de Puerto Rico, que hablen con nombres y apellidos, porque el gobernador dio una disculpa genérica, ‘si ofendí a alguien’. Si ofendí a alguien no, ofendieron con nombre y apellido. Según escribieron con nombre y apellido, que se disculpen con nombre y apellido. A mí no me hacen falta disculpas. No les creo y no las acepto”, agregó.

Vázques insistió en que hay que tomar decisiones inmediatas, y “no se puede defraudar al pueblo”.

“Qué el pueblo vea que actuamos, que tengamos un secretario o una secretaria de Estado, una persona seria capacitada y que no sea cómplice de nada”, dijo.

Asimismo, alertó sobre la situación de las manifestaciones y los brotes de violencia. “Es algo peligroso, sumamente peligroso. Aquí no hay control. Se ha perdido el control. No sabemos hasta dónde podemos llegar y cuáles puedan ser las implicaciones. El pueblo, como no siente un respeto por el mandatario principal, hay un descontrol absoluto. Todos estamos expuestos a cualquier peligro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que retomar, tenemos que tomar acción y hay que hacerlo de inmediato”, insistió.