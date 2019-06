“Georgie” Navarro denuncia ser víctima de “bullying” en redes sociales Por Primerahora.com 06/10/2019 |11:21 p.m.

El representante Jorge Navarro Suárez denuncio hoy ser víctima de “personalidades de los medios” que mal utilizan videos y noticias que él publica en sus redes sociales o “chats” para mantener al público y sus constituyentes informados sobres sus actividades públicas.

Específicamente, el legislador por el precinto 5 de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas se refirió a un video publicado por algunas personalidades de los medios que fue utilizado “con malicia, mentiras y maldad para tergiversar” el mismo y "hacerle daño político".

“Me refiero a un video publicado en las redes en donde yo salgo de la actividad de verano del presidente de la Cámara y grabo un video donde comente lo que ocurrió durante la misma”, denunció Navarro Suarez en declaraciones escritas a la prensa.

“Allí relate que me divertí, deje el ‘party’ encendido luego de cantar el karaoke, bailar con mis compañeras y relataba a mi audiencia que me fui antes de tiempo d la fiesta porque me dirigí a una actividad deportiva en dónde jugaría con la camiseta de los Philipps”, detalló el representante.

El novoprogresista dijo se siente “muy consternado e indignado con esta situación, ya que unas cuantas personalidades de las comunicaciones tomaron el video para levantar calumnias e injurias alegando que este servidor estaba borracho, cuando si miras el video te das cuenta que estoy hablando perfectamente bien y estoy completamente sobrio”.

“Quieren hacer fama y aumentar sus seguidores utilizando y difamando con todo lo que hago o subo a mis redes. Si necesitan aumenta sus ‘followers’ háganlo con más inteligencia y estrategias de mercadeo, no con mi persona. Yo trabajo duro y soy un representante de estar en la calle y en contacto con mis constituyentes” explicó.

“Es duro levantarte en la mañana y escuchar a tus hijas preguntarte por qué pasa eso y por qué los medios te hacen eso. Tengo familia, madre y amigos que me preguntan por qué”, detalló el representante quien también preside la Comisión de Gobierno de la Camera de Representantes.

“Yo he sido electo a esta posición de representante en cuatro ocasiones y en cada ocasión aumentando los votos, porque mi gente me conoce y saben cómo trabajo por eso me preocupa este abuso y este ‘bullying’ contra mi persona y dijo sentirse indagando con las personalidades que subieron este video las cuales no menciono para evitar sigan utilizando mis asuntos para mofarse y tergiversar los mensajes en busca de fama y ratings”, finalizó Jorge Navarro.