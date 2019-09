Gigi Fernández formará parte de la Comisión de la Igualdad Por Hiram Alberto Torraca 09/27/2019 |03:26 p.m.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunciará esta tarde que la extenista Gigi Fernández formará parte de la Comisión de la Igualdad, supo Primera Hora.

Durante un conversatorio que tuvo Fernández al mediodía del viernes en un restaurante de El Condado, auspiciado por la organización Igualdad Futuro Seguro, el exgobernador Carlos Romero Barceló le dio la bienvenida a la exatleta a la Comisión de la Igualdad, al tiempo que, también, anticipó que él será nombrado presidente de dicha comisión.

“La gobernadora me llamó y llamó a Gigi también, para decirle que la va a nombrar como miembro de la comisión estadista y que me va a nombrar a mí como presidente. Es un gran haber para la comisión estadista. Así que cada vez que yo vaya a ver a un senador o un representante que juegue tenis, la voy a llamar para que vaya conmigo. Los atletas ayudan enormemente, cuando se unen a los movimientos políticos”, sostuvo Romero Barceló en su mensaje a los presentes.

Gigi Fernández: "Yo renuncié al derecho de votar por el presidente de Estados Unidos" En su lucha para que Puerto Rico se convierta en un estado, la extenista regresó a Puerto Rico para sacar su tarjeta electoral e integrarse a la Comisión de la Igualdad.

Por su parte, Fernández aseguró que, de ahora en adelante, dedicará parte de su tiempo a tratar de adelantar la estadidad para Puerto Rico.

“Tengo tiempo para dedicarle ‘part time’ a esta causa de la igualdad para Puerto Rico. Tengo un plan que incluye buscar personas en Estados Unidos que sean pro estadistas que quieran correr para el Congreso. Seguir apoyando a Jenniffer González, que está haciendo muy buena labor en el Congreso como comisionada residente. También, estaré trabajando para que en la papeleta del 2020 haya una enmienda para votar por independencia o estadidad. Ya sabemos que la colonia no funciona, cuando escojamos uno o el otro, entonces Puerto Rico va a echar pa’ alante”, dijo Fernández en un aparte con Primera Hora.

La extenista anunció, también, que organizará una marcha pro estadidad para septiembre del 2020 en varias ciudades de Estados Unidos.

Mientras, el senador novoprogresista y precandidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, Miguel Romero, aplaudió la participación activa de Fernández en la política.

Gigi Fernández: "Mónica no va a llegar al Pabellón de la Fama" La extenista opina que su legado deportivo es incomprable con la carrera de Mónica Puig.

“Pienso que esa competitividad, esa disciplina, esa determinación que tienen los atletas, que abrazan cuando tienen una competencia, unas metas, son las mismas que Gigi Fernández va a utilizar ahora. Yo como presidente del PNP en San Juan, te doy la bienvenida, eres electora del Precinto 4 de San Juan, vamos a defender en cualquier tribunal esa recusación”, dijo Miguel Romero en reacción a la polémica que causó el que esta semana Fernández haya sacado la tarjeta electoral en Puerto Rico cuando lleva más de 20 años residiendo en Estados Unidos.

“Me parece que es una extrordinaria portavoz de la causa estadista y espero que esa determinación que tomó el directorio de nuestro partido en la pasada reunión, de que don Carlos Romero Barceló se convierta en presidente de la Comisión de Igualdad, y que tengamos a Gigi Fernández ahí, se haga una realidad”, añadió el senador Romero.

Sobre la polémica relacionada a la tarjeta electoral, Fernández dijo que “es mi derecho como puertorriqueña a sacar la tarjeta electoral, yo he vivido aquí y allá. Yo he ido y venido toda mi vida. Es algo que entendí que tenía que hacer. Renuncié a mi derecho a votar por el presidente de Estados Unidos para que todos ustedes (los puertorriqueños) algún día puedan votar por él. En un futuro me estaré mudando a Puerto Rico”.

La Comisión de la Igualdad fue creada por el exgobernador Ricardo Rosselló con el propósito de adelantar la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Fernández es la segunda figura del deporte que es parte del grupo. Uno de sus miembros originales fue el expelotero Iván Rodríguez, quien ya no forma parte de la comisión.