Gobernadora firma proyectos de ley en beneficio de las mujeres Por Ana Giselle Torres / Para Primera Hora 01/03/2020 |02:56 p.m.

Cuatro proyectos legislativos fueron firmados hoy por la gobernadora Wanda Vázquez Garced en vías de proteger los derechos de las mujeres.

Encabeza el paquete de medidas, la firma del Proyecto del Senado 146 que enmienda la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. La medida de la autoría de los senadores Itzamar Peña, Ángel Chayanne Martínez y José Vargas Vidot ahora facultará a madres, padres e hijos mayores de edad para poder solicitar órdenes de protección a favor de víctimas de violencia doméstica.

“Una persona que no sea la víctima puede ir a solicitar una orden de protección, que puede ser un familiar, si es que la persona, que es la víctima, tiene alguna incapacidad mental o física, si está en una situación de emergencia o cuando se encuentre impedida de solicitarlo. Ahora con esta nueva legislación ese hijo, esa hija, esa mamá o ese papá que está viendo que su hija o hijo que es víctima de violencia doméstica y ella por las razones que sean, -está impedida, indefensa, dentro de un cliclo de violencia que no toma la determinación para ella buscar la orden protección-, puede en favor de esta víctima ir a buscar la orden de protección”, dijo.

“Cuando se conoce la dinámica de la violencia doméstica, muchas veces las mujeres están impedidas de tomar acción porque están indefensas dentro de un ciclo de violencia. Ellas piensas por los ojos del agresor y la voluntad del agresor y muchas veces se sienten impedidas de tomar esa decisión. Ese es el caso más difícil para una víctima, salir del ciclo, así que tienen que haber estos familiares que de alguna manera están cerca de la víctimas puedan tomar acción y puedan solicitar esa orden de protección”, añadió.

Según indicó la orden de protección que sea solicitada por otra persona que no sea la víctima se diligenciará de la misma manera que se ejecuta cuando lo hace la propia víctima de violencia doméstica.

Con relación al llamado de grupos feministas de que se declare un estado de emergencia por las muertes de mujeres a manos de sus agresores, la gobernadora indicó que aun sigue “abierta al diálogo y las puertas abiertas” aun cuando cuatro grupos desistieron de las reuniones. Se retiraron la Colectiva Feminista, Movimiento Amplio de Mujeres, Taller Salud y Proyecto Matria.

“Respetamos su decisión… Este es un gobierno de diálogo y nosotros le abrimos las puertas al diálogo a todas ellas como se la abrimos a todos los grupos que de alguna manera luchamos por combatir la violencia de género y todas las manifestaciones de violencia de la mujer. Esa es una determinación que ellas han tomado, las puertas siempre han estado abierta", dijo

"El preparar un documento (estado de emergencia) no es preparar un documento con lo que una persona quiere que ocurra, también tenemos que ser realistas y poner en un documento información que nosotros podamos cumplir, que vaya dirigida a la protección de las mujeres. Así que en ese sentido, el trabajo en equipo continúa y próximamente saldrá el documento producto de las organizaciones de protección a las mujeres con las recomendaciones que ellas han hecho y cómo las vamos a implementar”, indicó.

De igual manera, indicó que se seleccionó a la Fundación Alas a la Mujer para que forme parte del Comité Interagencial que se creó con la aprobación de la Ley 85 de 2019. El Comité estará compuesto por el Departamento de Educación, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de la Familia.

En el ámbito de la salud, la Primera Ejecutiva, firmó el proyecto del Senado 1129 que da paso a la Ley del Derecho a la Detección Efectiva del Cáncer de Seno. Indicó que el proyecto de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, “busca fortalecer la detección y tratamiento el cáncer de seno de manera temprana”. Explicó que el proyecto hace más accesible el poder complementar las pruebas de mamografía con sonomamografía y MRI.

“La ley busca que se garantice el acceso a las pruebas de detección temprana, ordenando a las aseguradoras y organizaciones, planes de seguro y a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico a proveer pruebas de mamografía y otras pruebas de diagnóstico y detección de cáncer de seno como parte de los beneficios de cuidado preventivo de su cubierta básica”, dijo Vázquez Garced.

“Lo que estamos pidiendo es que forme parte de la cubierta básica donde las mujeres puedan tener acceso a esos diferentes exámenes dependiendo de su condición física porque obviamente la mamografía puede detectar el 98% en algunas mujeres con alguna condición física. Lo que queremos es que todos esos exámenes que puedan detectar la presencia de cáncer o el inicio puedan ser parte de la cubierta básica, que no tengan que ir buscando autorización de los planes que no tengan que hacer gestiones adicionales que muchas veces por no tener los recursos o no poder ir a solicitarlo no pueden hacerse los exámenes”, indicó.

Rivera Schatz, en tanto, sostuvo que la medida interviene “para que no haya obstáculo para que las personas que tienen un seguro médico puedan desde temprano hacerse las pruebas que correspondan”.

Otro de los proyectos del senado firmados hoy fue el 853 que establece la Carta de Derechos a la Mujer Trabajadora. La medida compila en un documento -que los patronos tanto públicos como privados deberán tener visible en todo momento- un resumen general de los derechos que le son reconocidos a la mujeres trabajadoras y que les oriente sobre las protecciones que tienen por ley. La medida de la autoría de la senadora Evelyn Vázquez incluye “el desarrollarse en un ambiente libre de hostigamiento sexual, los derechos de la lactancia, de maternidad, de no ser discriminada por razón de edad y sexo y ser protegidas en un ambiente laboral sobre la violencia doméstica y no ser despedidas injustificadamente”.

También dio paso al Proyecto del Senado 623 para que las agencias gubernamentales destinen la mitad de la reserva de compras para pequeñas y medianas empresas a mujeres empresarias. Con esta Ley cada agencia gubernamental debe destinar un mínimo de un 20% del presupuesto para compra de bienes y servicios provistos por pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas hasta llegar a un 40% entre el 2020 y el 2021.

El proyecto de la exsenadora Zoe Laboy, busca garantizar el 10% del 20% garantizado para las PYMES sea destinado para pequeñas y medianas empresas de mujeres puertorriqueñas.