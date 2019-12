Gobernadora prevé cambios en su gobierno con el nuevo año

La gobernadora Wanda Vázquez no prevé renuncias de los jefes de agencia por su aspiración a la gobernación. Sin embargo, proyecta que al comenzar al año 2020 pudiesen registrarse algunas bajas por ejecutorias.

“La evaluación continua. Donde haya un desfase, pues, obviamente el jefe de agencia sabe cuál será el resultado. ¿Que he estado evaluando? Sí, los he estado evaluando. ¿Que puede haber cambios para principios de año? Sí, puede haber cambio. Quiero un equipo de trabajo, independientemente que sea un año eleccionario, ese equipo de trabajo tiene que saber que la prioridad es el servicio público, es la gobernanza, independientemente de la política. El resultado de la política lo va a tener el pueblo de Puerto Rico y se va a expresar. Nosotros tenemos que seguir con el gobierno, porque para mí eso es lo más importante. Esos estilos donde se olvidaban del pueblo en año eleccionario o donde había otras prioridades, bajo mi administración no puede ser”, sentenció la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa celebrada como parte del primer Encuentro de Mujeres Trabajadoras.

Desde que comenzó su mandato en agosto pasado, Vázquez dijo que evaluaría el desempeño de los jefes de agencia que dejó el exgobernador Ricardo Rosselló para determinar su permanencia. La mayoría de los funcionarios que han salido estuvieron ligados en el escándalo del chat de Telegram que provocó la renuncia del exmandatario, como Ricardo Llerandi y Anthony Maceira.

Asimismo, Vázquez alegó que no se registrarían bajas en su gobierno porque ahora aspirará a buscar el cargo a través de una elección general bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Me siento muy honrada de que todos ellos me brindaron su apoyo, porque son apasionados del servicio público, les gusta lo que hacen, han visto un cambio en la manera de hacer las cosas, un cambio en el que el funcionario público se siente que está sirviéndole al pueblo”, destacó.

En otros temas, Vázquez informó que “entiende” que el Departamento de Justicia apelará ante el Tribunal Supremo la determinación judicial que tomó el Tribunal de Apelaciones a favor de dos de los integrantes del escandaloso chat de Telegram, Elías Sánchez y Edwin Miranda, para que no tengan que entregar a la agencia sus teléfonos celulares.

El problema que tiene Justicia es que la judicatura entiende que no existía una orden de allanamiento con justa causa para que ambos entreguen sus teléfonos para fines investigativos.

“La orden de allanamiento fue realizada de conformidad con la ley. Si esa es la apreciación del Apelativo la vamos a respetar. Corresponde a la fiscalía determinar el curso a seguir. Entiendo que apelarán la determinación, con un certiorari al Supremo”, expresó la gobernadora.

Entretanto, la gobernadora aceptó que el acuerdo con los bonistas y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para transar la deuda está detenido.

“Necesitamos más tiempo para evaluar esa propuesta que hay”, explicó.

La propuesta que se contemplaba contenía un aumento en la tarifa. Pero, Vázquez dijo que “vamos a buscar todas las alternativas donde los beneficiarios sean los abonados de la AEE”.