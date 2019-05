Hacienda canta victoria Por Cesiach López Maldonado / Para Primera Hora 05/12/2019 |11:45 p.m.

Unas 10 mil pequeñas y medianas empresas arrancaron operaciones en la Isla en los primeros cuatro meses del año; mientras cerca de 19 mil comerciantes lograron establecer planes de pago para saldar deudas con el Departamento de Hacienda, anunció el principal oficial financiero (CFO) y secretario de la agencia, Raúl Maldonado.

“En esta campaña contributiva pude medir que desde enero hasta abril 15 entraron 10 mil comerciantes nuevos… la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas está repuntando nuevamente”, explicó el principal oficial financiero (CFO) y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.

“Bajo la administración pasada se cerraban negocios (por deudas con Hacienda), pero bajo nuestra administración creamos un Programa de Rehabilitación del Contribuyente y con ese programa le decimos al comerciante, en vez de cerrarte, vamos a hacer un plan de pago de acuerdo a tu capacidad de pago. Sabemos que la situación económica para muchos está difícil y lo que nos interesa es que vuelvan al sistema y se rehabiliten”, dijo Maldonado.

A través del Programa de Rehabilitación al Contribuyente, aseguró Maldonado, alrededor de 19 mil comerciantes se acogieron a planes de pago y, de estos, 4,200 ya pagaron su deuda por completo. Esto representa un total de $52 millones recaudados.

Sin embargo, Maldonado asegura que hay que mirar más allá de esa cifra y sumar los beneficios que implica para el País el que los negocios permanezcan abiertos.

“Uno tiene que mirar los $52 millones, pero también que se mantienen los empleos, se mantiene a la gente trabajando y que no cerramos los negocios”, dijo el secretario.

No obstante, el jefe de agencia aclaró que Hacienda sí está haciéndole frente a los negocios turbulentos. “Sí hemos sido bien agresivos cuando atacamos un negocio que es un frente de un punto de drogas o de lavado de dinero. Esos sí que vamos con la Policía y los cerramos. Pero en cuanto a comerciantes, la primera opción siempre es darle un plan de pago para que se rehabilite”, sostuvo el secretario de Hacienda.

Más inversionistas en la Isla

Asimismo, el principal oficial financiero del País confirmó que bajo la Ley Núm. 22 de 17 de Enero de 2012, según enmendada “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, este año (2019) ya se dieron 177 decretos y en el 2018 se dieron un total de 175.

“La Ley 22 nos ha servido no solamente en áreas de desarrollo económico, sino que permite que personas con capital vengan a Puerto Rico y participen de obras que requieren financiamiento con su capital. Además, muchos de ellos, al mudarse para acá invierten en Puerto Rico tanto en residencias como en negocios”, detalló Maldonado.

Sin embargo, el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayaguez (UPR-RUM), José Alameda, entiende que esta ley necesita medirse en términos de costo-beneficio para ver si resulta tan efectiva como plantea el gobierno.

“Se supone que esas leyes contributivas logren que ese inversionista resida en Puerto Rico e invierta en Puerto Rico. La pregunta es, ¿se puede medir la razón costo-beneficio de esa determinación de ley? Se supone que se haya hecho porque hay un código de incentivos que se está discutiendo. Pero, no se ha llevado a la luz pública cómo hicieron la ley 22, ni sabemos cuán beneficiosa ha sido”, comentó el economista.

A su vez, el profesor del RUM añadió que esto no significa que la ley no sea positiva, sino que a su juicio el proceso no ha sido “transparente” ni se ha presentado en vistas públicas al pueblo.

“No es que la ley sea mala, es que tiene que ser transparente. Tiene que ir a vistas públicas y que se discuta. Pero se están haciendo vistas con los jefes de agencia y ellos no van a decir nada en contra del jefe. Así no es la mejor manera de evaluar una ley tan importante. Tiene que estar el discurso del público, economistas privados, la Asociación de Economistas, la Asociación de CPA. Esas cosas dejan mal sabor a uno”, denunció Alameda.

Por su parte Maldonado sostuvo que están trabajando en la medición de la Ley 22, pero entiende que los resultados son los esperados.

“Se está haciendo un análisis de cuánto el Estado recupera en inversión por cada dólar que invierte. Estamos midiendo para ver cuánto es el rendimiento de esa inversión en Puerto Rico y bajo el nuevo código de incentivos eso va a estar definido”, confirmó el secretario de Hacienda.