Johnny Méndez quiere que la renuncia sea "irrevocable"

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, dijo hoy que desconfía "totalmente" en el gobernador Ricardo Rosselló y que desea que la carta de renuncia del mandatario deje claramente establecido que es irrevocable.

En declaraciones a medios radiales como Radio Isla y WKAQ, Méndez explicó que ese cuerpo legislativo sesionará hoy, como se autoconvocó ayer para atender el tema del residenciamiento del gobernador, pero que antes discutirá con los portavoces de las minorías cuál debe ser el curso de acción ahora que Rosselló renunció. Dijo que se inclinaba a nombrar una comisión que atienda el residenciamiento y luego mantenerse "en compás de espera" hasta que haya certeza de la salida del mandatario.

"Tengo que ver la comunicación del gobernador y que la misma contenga que es irrevocable, si tiene la capacidad de revocarse de nada vale que tenga una fecha cierta", dijo Méndez a Radio Isla. "La desconfianza existe ya... tenemos que tener la certeza", agregó.

¿Desconfía usted de Ricardo Rosselló?, se le preguntó.

"Totalmente", respondió Méndez.

El presidente de la Cámara relató comó fue el proceso con el gobernador y el tema del residenciamiento. Dijo que él habló hace un tiempo con Rosselló y le dijo que se inclinaban a iniciar el residenciamiento y que el primer ejecutivo "estaba dispuesto a enfrentarlo".

También contó que el exgobernador Carlos Romero Barceló le pidió a él que se convirtiera en secretario de Estado, que lo llevaría ser gobernador en el resto del cuatrienio, pero que declinó la oferta.

Ayer, contó, cuando la Cámara se aprestaba a iniciar el residenciamiento, el gobernador le pidió inicialmente que le dieran hasta las 11:00 a.m. para anunciar qué iba a hacer, y luego pidió hasta las 5:00 p.m.

"En medio del caucus yo me levante y le dije (a Rosselló) que no había mas, que tenía hasta las 5 p.m., y cuando no hubo esa expresión a las 5 p.m., hicimos la convocatoria (para el residenciamiento)", explicó en Radio Isla.

En WKAQ, Méndez dijo que espera hablar con Rosselló para ver qué asuntos quedan pendientes que no puedan ser atendidos por la próxima gobernadora. Dijo que en estos días ha mantenido comunicación constante con Rosselló, de quien espera una renuncia irrevocable.

"La renuncia tiene que man tener carácter de irrevocable", sostuvo.

También dijo que lamentó que el gobernador no hubiese nombrado a un secretario de Estado pero no expresó reparos en que la gobernadora sea Wanda Vázquez, figura que también genera polémicas en sectores del país.

Adelantó que el informe cameral que preparó un grupo de juristas, que detectó diversos delitos del mandatario en el chat que detonó las intensas protestas en su contra, dijo que el documento será referido "a las entidades pertinentes".

Mientras tanto, Méndez también se expresó mediante comunicado de prensa, en la que explica que buscará conversar con la potencial nueva gobernadora Wanda Vázquez, para una "transición ordenada". Salvo que en esta semana Rosselló nombre a un secretario de Estado, en virtud del ordenamiento constitucional y estautario el cargo de gobernador le corresponde por el resto del cuatrenio a la titular de Justicia.

“Hoy es un día que cambiará a nuestro Puerto Rico para siempre. En las pasadas horas, nuestro pueblo brindó al mundo un ejemplo del valor que nuestra sociedad coloca a sus principios democráticos, con una expresión diversa y clara. De igual manera, el Gobernador de Puerto Rico escuchó al pueblo, el soberano en nuestro sistema democrático, y tomó una decisión que reconozco fue muy difícil para él y su familia, pero una necesaria para iniciar el proceso de restaurar la confianza de la gente en el gobierno central Agradezco al Gobernador por este acto de desprendimiento. Ahora nos toca a nosotros, la Cámara de Representantes, junto al Senado y la Comisionada Residente, redoblar esfuerzos para implementar medidas de transparencia, funcionalidad y confianza en el gobierno central”, dijo Méndez.

“En las próximas horas estaré reuniéndome con la Secretaria de Justicia para plasmar un proceso de transición ordenado, bajo el amparo de la Constitución y reglas vigentes. También, nos vamos a asegurar que los servicios a la ciudadanía no se afecten. Estaremos dialogando con los diferentes directivos del Ejecutivo para conocer los planes de acción y que podemos hacer para viabilizar un cambio ordenado y ágil. Quiero que el pueblo sepa que estaremos pendiente a todo y no estarán solos. También, junto a la Comisionada Residente, esteramos enviando un mensaje a Washington de que la asignación y distribución de fondos federales no se puede afectar por esto, mucho menos los recursos destinados para la recuperación”, concluyó