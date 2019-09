Legisladores del PIP insisten que se cumpla lo que se exigió en el "verano del 2019"

En su primera reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y Denis Márquez, insistieron este mediodía en la necesidad de que se cumplan las exigencias que realizó el pueblo durante las multitudinarias manifestaciones que le costaron la renuncia al exgobernador Ricardo Rosselló.

Además, le presentaron su propuesta para realizar una Asamblea de Pueblo con la que se buscaría crear una nueva Constitución e intentar resolver el problema de estatus en la Isla, así como le pidieron que no avale la Reforma Electoral propuesta por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, porque alegan que se ideó para excluir a las minorías.

La información la dieron a conocer en una conferencia de prensa realizada tras haber estado reunido por espacio de una hora con Vázquez en La Fortaleza.

Según destacó Dalmau, la gobernadora los invitó a “discutir asuntos que están en el tintero de la discusión pública”.

Comentó que, en términos generales, les dirigió por temas como salud, educación y violencia de género.

Sin embargo, los legisladores señalaron que fueron preparados al cónclave para presentarle varios planteamientos esenciales.

Uno de ellos fue “dirigido a atender lo que fue el reclamo del pueblo de Puerto Rico durante el verano del 2019”, dijo Dalmau.

Explicó que los manifestantes reclamaban mayor participación democrática, mayor apertura en los procesos gubernamentales y algunas enmiendas a la Constitución referente a la selección del gobernador.

A modo de ejemplo, los independentistas impulsaron cambios a la Constitución para que se realice una segunda vuelta en las elecciones generales si el gobernador no logra la mayoría de los votos, así como un referéndum revocatorio para promover la destitución.

“Si surge vacante a la gobernación, la misma sea llenada con una convocatoria a una elección general”, manifestó como tercer cambio.

Asimismo, los legisladores le explicaron a Vázquez la propuesta del PIP para realizar una Asamblea de Pueblo.

Esta medida, presentada en ambos cuerpos legislativos, plantea que los miembros de la Asamblea “tendrían como función el diseño de una nueva Constitución ya con elementos más profundos (a los mencionados), pero además que convoque al país a confrontar a Estados Unidos con la situación colonial y territorial de Puerto Rico”, detalló Dalmau.

Por último, los independentistas le pidieron a la gobernadora que a poco menos de dos meses de empezar el proceso de radicación de candidatura, no permita que se trastoque la Ley Electoral.

Dalmau, quien ha fungido en el pasado por varios cuatrienios como comisionado del PIP, alegó que la propuesta de Rivera Schatz lo que supuestamente hace es “cargar la balanza al partido de gobierno”.

Las objeciones que presentó a la propuesta legislativa estaban dirigidas principalmente a que se buscan limitar a la minoría, principalmente a aquellos partidos que no quedan inscritos en las elecciones.

“En primer lugar, establece que los partidos minoritarios no tendrían participación con respecto a la designación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Establece que los partidos minoritarios que no quedan inscritos no tendrían participación en el organismo electoral aún si se reinscribieran”, expuso.

Dalmau también criticó que se proponga que el sistema de registro de electores al momento de votar sea electrónico. Dijo que “es buena idea, salvo que no hay dinero asignado para ese tipo de tecnología”.

De paso, tronó con que se busque que boricuas que no tengan domicilio en la Isla puedan votar.

“El liderato del PNP (Partido Nuevo Progresista, presidido por Rivera Schatz) piensa que mucha gente que se ha mudado responde políticamente al partido del gobierno”, afirmó, al repudiar el proyecto.

“Es hora de retomar el consenso entre los partidos políticos en Puerto Rico al momento de hacer cambios a la Ley Electoral”, clamó, por su parte, Márquez.

En resumen, los legisladores afirmaron que sostuvieron una “conversación abierta” con Vázquez, aunque no obtuvieron respuesta de su parte a las propuestas específicas que le plantearon.

“Ella escuchó. No se opuso ni rechazó” las propuestas presentadas, dijo Dalmau. “Sí reconoció que no puede quedar sin respuesta lo ocurrido en verano del 2019”.