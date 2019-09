Legislador PNP pide investigar “hasta las últimas consecuencias” contratos de la Cámara

El representante Juan Oscar Morales considera que todo contrato de la Cámara de Representantes con algún contratista sobre el que se levanten dudas debe ser investigado “hasta las últimas consecuencias”, y planea pedir cuentas sobre algunos que están en ojo público.

De acuerdo con investigaciones del diario El Nuevo Día, hay contratos de la Cámara con empresas vinculadas al sargento de armas de ese cuerpo legislativo, Henry Toboada Collazo, que podrían tener irregularidades. Asimismo, hay contratos con los hermanos activistas del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel y Héctor Díaz Vanga que también levantan sospechas. Los contratos en cuestión implican tanto al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez”, como a otros nueve legisladores.

“Si no hay claridad en los contratos con la relación en los contratos, mi petición sería que se clarifique cualquier situación, y lo importante es rendirle cuentas al país de en qué estamos invirtiendo nuestro dinero. Así que, si hay algo mal, yo tengo que ser consistente, que se investigue hasta las últimas consecuencias”, afirmó Morales.

“Que se revise de arriba a abajo. Tengo que ser consistente y solicitar hoy que se haga lo mismo, y que se investigue si ha habido algo irregular con relación a la contratación de la Cámara de Representantes”, insistió.

Morales dijo desconocer los detalles de los contratos resaltados en la investigación. No obstante, aseguró que “me gustaría que se investigaran”.

De hecho, el representante aseguró que en el caucus que sostendrán el próximo jueves, “voy a solicitar que se nos explique, porque nos afecta a todos. Aunque yo no esté envuelto en esa situación, nos afecta a todos. Y mi responsabilidad es llevarlo eso en el caucus”.

“Ante la duda, uno tiene que, verdad, que saludar, como digo yo, y buscar a ver si hay alguna irregularidad. Yo me imagino que las partes que están involucradas en esta situación deben explicar qué es lo que está pasando y por qué lo de los contratos”, agregó el representante.

“Aquí lo importante es ver para qué fueron contratadas cada una de estas compañías. Ver la facturación, en qué consiste, qué tipo de labor. Porque sí te puedo decir que, de esas compañías hay personas que los he visto allí trabajando diariamente, pero a mí no me consta el desglose de ese contrato y de la obra realizada. Así que por eso es que digo que las personas envueltas deben rendirle cuentas al país y explicar qué es lo que ha estado sucediendo con esos contratos”, dijo Morales.

El legislador recordó que “no es ilegal” crear una compañía y registrarla para hacer un contrato con la Legislatura, pero insistió en que “hay que ser cautelosos” al contratar las compañías.

“Hay que ver en qué se está contratando, que tenga la experiencia, porque tampoco a una compañía recién creada le voy a dar unas funciones especializadas. En eso tenemos que ser cautelosos”, insistió Morales. “Compañías nuevas, las contratamos inmediatamente, y ¿qué responsabilidad le damos a esas compañías? Tenemos que preguntarnos, ¿tienen el ‘expertise’? ¿tienen la experiencia? ¿tienen el personal? Hay que ver si estas compañías es solamente una persona o hay varias personas. Eso hay que investigarlo”.

Las expresiones del legislador se dieron durante una actividad en la que se entregó una vivienda nueva a una familia de Río Piedras que lo perdió todo durante el huracán María.