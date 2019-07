Llerandi: “Yo no voy a renunciar. Yo no voy a excusarme por expresiones” Por Primerahora.com 07/12/2019 |05:52 p.m.

Que no renunciará y que no pedirá disculpas, así reaccionó esta tarde el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, en torno a las escandalosas expresiones que han salido a relucir procedentes de un chat en Telegram que varios asesores tenían con el gobernador Ricardo Rosselló.

Al no excusarse por la conversación –que incluye palabras sexistas y homofóbicas– se distancia de varios integrantes que hoy se mostraron arrepentidos y avergonzados por lo allí expuesto.

“Yo soy participe de muchos chats y yo no voy a excusarme por expresiones que puedan ser parte de esos chats. Yo no voy a hacer expresiones (del chat)”, dijo tras ser abordado por periodistas.

Ayer, el gobernador le pidió disculpas al pueblo y a las mujeres que “legítimamente se sintieron ofendidas” al llamar “[email protected]” a Melissa Mark Viverito. Lo propio hicieron hoy el exasesor legal del gobernador, Alfonso Orona, el representante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino, y el director de Comunicaciones, Carlos Bermúdez.

Por el contrario, Llerandi minimizó las escandalosas expresiones vertidas en el chat y dijo que solo son una distracción.

“Me parece que quien tenga el chat lo debe hacer público en su totalidad y que dejemos de estar afectando al pueblo de Puerto Rico con noticias cargadas día a día, que se sepa de una vez todo lo que se escribió en ese chat, el que lo filtró lo sabe. A mí me da vergüenza de que todos estos servidores públicos que día a día se levantan a trabajar para ejecutar la política pública tengan que ser objetos de distracciones innecesarias”, añadió.

Asimismo, reiteró su compromiso con la administración y su trabajo en La Fortaleza.

“Yo no voy a renunciar. Yo estoy enfocado en cumplir con ejecutar la política pública. Como he dicho en ocasiones anteriores no nos vamos a distraer. Todos los jefes de agencia están claros de cuáles son las expectativas del gobernador y del pueblo de Puerto Rico y yo como secretario de la Gobernación me voy a encargar de que eso se ejecute… El pueblo eligió este gobierno para cambiar el gobierno, para cambiar nuestra isla y para obtener los resultados que por décadas esperaba el pueblo, ese es nuestro enfoque y a eso nos dedicaremos”, sostuvo.

Sobre las diversas reuniones que Rosselló tuvo –y tendrá– hoy con los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), miembros del gabinete y jefes de agencia, Llerandi aseguró que han sido para cerrar filas con el primer ejecutivo.

“Esta reunión fue para reiterar el compromiso que tenemos ante el pueblo de Puerto Rico, del compromiso que el gobernador espera de cada uno de nosotros dentro de nuestras funciones”, dijo.

Sin embargo, reiteró que habrá cambios y que “será un proceso de evaluación que el gobernador estará haciendo”.