“Mayita” Meléndez sale “indignada” y “herida” de la reunión con Rosselló Por José Karlo Pagán 07/12/2019 |06:28 p.m.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, salió a mitad de la reunión que el gobernador Ricardo Rosselló sostenía con alcaldes de su partido por sentirse “indignada” y “herida”.

El primer ejecutivo se reunió esta tarde en La Fortaleza con los administradores municipales del Partido Nuevo Progresista para hablar sobre las acusaciones federales de corrupción y las controvertibles expresiones que realizó en un chat de Telegram que tenía con sus asesores cercanos.

“Yo no me siento bien. Esto me ha afectado mucho. Yo estoy indignada. Estoy herida. Yo soy mujer y estoy herida. Yo nunca había visto algo así”, le indicó la alcaldesa a Primera Hora en entrevista telefónica de camino a Ponce.

Meléndez Altieri se escuchaba notablemente emocionada y exacerbada.

“El gobernador se excusó en general con los alcaldes. Allí había 20 hombres y dos mujeres. Él se podía excusar directamente con esas dos mujeres. Tenía que tener más deferencia”, dijo.

Varios ciudadanos y grupos han catalogado a Rosselló de “macharrán”, “misógino” y “machista” luego que se filtrara que él llamó “put#@” a Melissa Mark-Viverito.

Además, ya han surgido pedidos de demisión, incluyendo al congresista Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal y encargado de todos los asuntos de Puerto Rico en Estados Unidos. También lo ha hecho la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

Para la primera ejecutiva municipal de Ponce toda esta ola de escándalos es “insostenible e inaceptable”.