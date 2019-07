Monitor federal denuncia que gobierno de Rosselló utilizó el sistema de Justicia para perseguirlo Por Primerahora.com 07/13/2019 |00:28 a.m.

El ex monitor federal del Negociado de la Policía, Arnaldo Claudio, denunció el viernes una “conspiración” por parte de la administración de Ricardo Rosselló que, asegura, utilizó el sistema de Justicia criminal para perseguirlo.

Así lo expresó en el programa Jugando Pelota Dura, de Univisión, cuando fue entrevista en relación a las nuevas filtraciones del chat de Telegram donde asesores cercanos al gobernador daban la orden de “marcarlo”.

“Esto no empezó con el chat, esto empezó en el 2017 cuando Alfonso Orona llama a dos policías y cita a la comisionada Michelle [Hernández de] Fraley a Fortaleza para indagar sobre cómo yo llevaba a cabo los procesos de reforma y si estaba haciendo algo ilegal para que estos policías le sirvieran de testigo. Suerte que esos dos policías fueron valientes, fueron caballeros, fueron éticos y morales, y me llamaron y me dijeron: ‘Monitor, esto es lo que acaba de pasar en Fortaleza’”, relató en el programa televisivo.

- ¿Usted está diciendo que Alfonso Orona, el principal asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló, para 2017 utilizó el sistema de justicia criminal para perseguirlo?, le cuestionó el panelista del programa Leo Aldridge.

“Eso es correcto. Él llamó y no solamente eso, la testigo de esa reunión fue la comisionada de la Policía de Puerto Rico que la llamaron, la sentaron y le dijeron ‘cállese la boca y no diga nada’ y empezaron a hacerle las preguntas a los policías. Lo que ellos no entendían era que esos policías eran militares, amigos míos, y pues, obviamente, me dejaron saber”, contestó.

- ¿Y por qué no lo denunció en 2017?, le preguntaron.

“Yo lo denuncié. Yo lo denuncié a través de los foros federales”, dijo.

Claudio informó en horas de la mañana que también le había entregado al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) las páginas de la conversación donde –hasta el momento– mencionaban su nombre.

“Esto es una violación a los estatus federales y esto es una conspiración en contra de un monitor federal, y tiene precedentes. Aquí ya no había un vamos a hacerlo, aquí lo hicieron”, indicó.

Toda persona debe estar preocupada

Ante esto, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien también funge como panelista del programa, Zoé Laboy, le inquirió: ¿Otras personas que señalen cosas negativas del gobierno, tú crees que deberían preocuparse de ser también marcados o marcadas?

“Yo voy mucho más allá de eso. Toda persona, incluyéndote a ti, deben estar preocupadas cuando cinco elementos del gobierno de Puerto Rico se confabulan para tratar de hacerle daño a un ciudadano. Y eso, en una democracia, es espeluznante el que esto se lleve a cabo. Simplemente la conversación, simplemente la idea, simplemente el tener esto en un chat y más todavía de un gobierno que se supone que salvaguarde y proteja a sus ciudadanos, tiene que preocuparle a usted y a todo el que está oyendo”, expresó el también coronel del Ejército.

Esto mete miedo

Claudio expuso que era muy preocupante este tipo de persecución por parte de altos funcionario del gobierno contra civiles.

“Lo más importante hoy es la conspiración, eso mete miedo. Eso es algo profundo que hay que mirarlo desde toda esfera. Cuando un gobierno, específicamente gente en las cúpulas del gobierno, se atreven, dentro de una democracia, donde hay derechos constitucionales, hay derechos civiles, donde todo el mundo tiene derecho a que esa democracia los proteja, y se ponen a hacer una conspiración para llevar a cabo y marcar al monitor federal”, señaló.

En el chat de Telegram, los comentarios contra de Claudio comenzaron cuando el publicista y donante del PNP Edwin Miranda publicó un artículo periodístico donde el monitor confirmaba que hubo represalias cuando la administración de Rosselló movió a los agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) que denunciaron que se utilizaban los helicópteros de la Policía para trasladar a civiles que no tenían autorización.

Entonces, el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, escribió que el “monitor será un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda, pero hay que meterle mano”.

Seguido, el ex asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, recomendó que se tenía “que trabajar en DC (la capital federal), abajo en el distrito no vamos a conseguir nada si el USDOJ (Departamento de Justicia federal) no está ‘on board’”.

Acto seguido, Rosario sentenció: “mi opinión es que se debe formar el revolú abajo, arriba y al lado. Si no lo sacan, por lo menor se marca. Dos años perdido y nos ha dado duro”.

También, el asesor de comunicaciones de La Fortaleza, Carlos Bermúdez, tildó al monitor de “HP”.