Movimiento Socialista reclama que se procese criminalmente a Rosselló Por Ana Giselle Torres / Para Primera Hora 07/27/2019 |11:38 a.m.

Reunidos frente a la calle Fortaleza, el Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (MST) reclamaron hoy, sábado, que se procese criminalmente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por los "delitos y actos de corrupción” en los que presuntamente incurrió.

En el lugar donde por los pasados 12 días se manifestó el pueblo en reclamo a la salida de Rosselló Nevares, los portavoces del MTS, Isabel Berríos Cruz y Ricardo Santos Ortiz también expresaron su oposición a que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se convierta en la gobernadora de Puerto Rico, aun cuando la Constitución así lo establece.

“Estamos exigiendo que se procese criminalmente al gobernador y la exigencia viene porque hay varios informes que han señalado posible comisión de delito por parte del gobernador de Puerto Rico y todo aparenta a que como el gobernador de Puerto Rico ha renunciado, se va a detener el proceso de residenciamiento, no obstante eso no despinta los señalamientos de posibles comisiones de delitos que hay y por eso es que estamos haciendo un llamado a continuar la presión y a continuar esta jornada de lucha en la calle por que sin la presión del pueblo lo van a dejar ahí y le van a tirar la toalla y no queremos que haya más toallazos, queremos que haya justicia y queremos que paguen todos aquellos que le han fallado al pueblo de Puerto Rico”, puntualizó Berríos Cruz.

“Nosotros estamos convencidos de que para empezar a sanear este país, no solo hay que ir por el gobernador criminalmente, sino que estas personas, todas las personas que participaron en Unidos por Puerto Rico, la propia primera dama (Beatriz Rosselló), (el cabildero) Elías Sánchez, estás personas tienen que tener su día en corte. Tenemos que reclamarle. Es gente que llegó al gobierno con los bolsillos vacíos y se están yendo con los bolsillo llenos. Son millonarios ahora y no lo eran antes”, añadió por su parte Santos Ortiz.

Rosselló Nevares anunció su renuncia el pasado miércoles. Dijo que la dimisión es efectiva el 2 de agosto a las 5:00 de la tarde.