Palabras de despedida para Ricardo Rosselló

Por primera vez, Puerto Rico dirá adiós a un gobernante que en pleno cuatrienio renunció a consecuencia de serios señalamientos que marcan una página en la historia del pueblo.

Rosselló anunció que permanecería en Fortaleza hasta este viernes a las 5:00 p.m. Su salida se produce luego de que varias personas allegadas a su administración fueron acusados y arrestados por fraude, al tiempo que se publicaran 889 páginas de un polémico chat a través de la plataforma Telegram en el que el gobernador era uno de los administradores y participaban otras once personas de su círculo más cercano.

Pero, antes de irse, varios ciudadanos del sur y oeste expresaron su sentir en un mensaje de despedida a Ricardo Roselló Nevares.

“Bye Bye, no le puedo decir más porque ya todo está dicho”, manifestó Felícita Segarra, natural de Mayagüez.

La salida del gobernador también respondió a la presión que por 12 días mantuvo el pueblo través de protestas y vigilias de todo tipo que se registraron tanto en el Viejo San Juan como en otros puestos de la Isla.

Varias de las manifestaciones fueron convocadas por artistas de renombre internacional como René Pérez (Residente), Bad Bunny, Ricky Martin y Tommy Torres, entre otros.

“Le deseo buena suerte. Me molesté un poco con todo lo que ha pasado, los escándalos y demás. Pero no tenía otra opción. Tenía que renunciar”, manifestó Luis Martínez.

Mientras, la estudiante de 18 años Doris Feliciano dijo que le “gustaría decirle que tenga respeto y dignidad por el pueblo y aunque se vaya en ese momento pues tuviera eso en mente, porque, así como los estudiantes nos sacrificamos por tener un futuro y brindarle orgullo a nuestro pueblo, él también piense en eso”, confesó Doris Feliciano, una estudiante de 18 años.

“Que sepa que esto también tiene repercusiones en sus hijos, porque lo que él haga como gobernador lo representa también como padre y, no es justo que él no se esfuerce y dé el 100 porciento por ellos, porque nosotros sí nos esforzamos por nuestro futuro”, dijo la joven ponceña.

Luis Ángel Gastón, en tanto, exhortó a Roselló “que busque de Dios”.

“Que esté con su familia, que siga hacia adelante, que busque Dios, él es quien ilumina y guía a las personas”, manifestó el ponceño.

Para Susana Alcázar, lo que se divulgó en el infame chat de Telegram, aún la tiene indignada.

“Que como persona es una basura ya que humilló a nosotras las mujeres y al humillarnos a nosotras está humillando a todas las mujeres de Puerto Rico y del mundo entero. Eso no se hace, porque como persona tiene que dar el ejemplo”, afirmó Alcázar, un ama de casa de 58 años.

Sin embargo, otro sector piensa que Roselló no debe irse este viernes.

Es el caso de Evelyn Quiñones Muñoz, quien lamentó la situación que ocurrió con el mandatario.

“Yo sé que el gobernador lo hizo bastante bien, no quiero que se vaya”, señaló Quiñonez Muñoz.

No obstante, parece que no hay vuelva atrás y esta ama de casa lamentó y quiso decirle a Roselló que “si se va que se olvide de este mundo, porque este mundo es cruel, no tiene la capacidad para tratar a las personas como él es, una persona buena, digna. Para nosotros los hombres y todas las personas que nos ayudó bastante, que se olvide de este mundo, ya está”.

Otro ponceño que regresó a la isla para ayudar en el desastre ocasionado por el huracán María y todavía permanece en Ponce, solo expuso al gobernador “que se vaya pa’l ca… pa’ Virginia”.

“Robó mucho ya, le hico mucho daño a Puerto Rico. Rivera Schatz es otro pícaro más, los mejores para mí son Ramón Luis (Rivera)y (Pedro) Pierluisi”, dijo el ponceño Sam Leyro, un veterano de 68 años.

La mayagüezana Gladys Cruz, por su parte, dice que no le desea mal a nadie y se limitó a decir “que le vaya bien en lo que haga”.

Para Juan Torres, Rosselló se debe concentrar en su familia y cerrar este capítulo para siempre.

“Por mí, espero que todo le salga bien y que se dedique a criar y ver crecer a sus hijos. Mi mejor consejo sería que no volviera a la política”, sostuvo Torres.

Al ser consultado sobre qué pudo haber afectado más a su administración, Torres indicó que “Ricky es un buen muchacho, pero todos los funcionarios que estaban a su alrededor, no le hicieron bien. También el huracán lo afectó mucho”, subrayó.

Irma Vázquez, quien reside en Nueva York pero su familia es de Mayagüez, aprovechó su visita a la Isla para unirse a las manifestaciones que se llevaron a cabo en el Viejo San Juan.

“Yo le diría gracias por nada. Lo que ha pasado nos afecta a todos, a los de aquí y a los que vivimos allá”, sentenció.

Sandra Torres Guzmán