Pensionados de la UPR: “Sin pensión no compro, no como, no pago la hipoteca ni la renta” Por Ana Giselle Torres 09/30/2019 |03:56 p.m.

Los manifestantes llegaron hasta la calle Fortaleza portando pancartas. ([email protected])

Decenas de manifestantes reclaman que no toquen el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico.

Miembros de organizaciones pertenecientes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) se conglomeraron frente a las recién estrenadas sombrillas de La Fortaleza, exigiéndole tanto a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, como al presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, que se declare como un servicio esencial la institución universitaria y que no se toque el sistema de retiro de sus pensionados. Entre los presentes se encontraban líderes de organizaciones sindicales y profesionales en representación de los participantes activos y jubilados del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico coreando consignas y llevando consigo pancartas que algunas de ellas leían: “Sin pensión no compro, no como, no pago la hipoteca ni la renta”; “Los del gobierno buitres, se robó el sistema de retiro”; “Para ellos nuestras riquezas y para el pueblo austeridad, miseria y pobreza”. Norma Rodríguez Roldán fue una de las jubiladas que prefirió hoy, día de su cumpleaños número 66, ir a defender lo que dijo trabajó durante 30 años como profesora jubilada de la Escuela Graduada de Trabajo Social. “Quieren pagar la corrupción con las pensiones de quienes las trabajamos. Yo cumplo 66 años hoy y me obligan a venir a defender la pensión por la que trabajé 30 años”, dijo. Incluso, cargaba un cartel con las “mejores ideas” alegadamente solicitadas recientemente por el presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), el licenciado Miguel J. Fabre. Entre ellas lo invitaba a que se eliminen los contratos innecesarios y fraudulentos de la legislatura y que paguen lo que se beneficiaron o se robaron los dineros de la deuda. “Y tenemos mejores ideas”, aseguró. En junio pasado el COR llegó a un acuerdo con la Junta donde se establece que lo jubilados con una pensión de más de $1,200 al mes, se les reduciría un 8.5 por ciento, lo que afectaría a unos 65,000 pensionados. Como ella, habían decenas de personas uniéndose al reclamo que llevó el presidente de Capítulo de Jubilados de la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitarios Jubilados (APPU), Eduardo Berríos, a la secretaria de la gobernación Zoe Laboy durante una reunión que se produjo mientras ellos se manifestaban en las afueras de la Fortaleza. Jubilados miembros de APPU aseguran que el sistema de retiro de la Universidad está solvente y la Junta de Gobierno de la Universidad junto con el presidente de la institución quiere desmantelarlo al no pagar la aportación patronal. Según los manifestantes la deuda asciende a alrededor de $161 millones. “Estamos aquí en apoyo al presidente de la Junta de Retiro que están reunidos con Zoe Laboy en representación de la gobernadora. Nosotros estamos denunciando una serie de acciones que está tomando la Junta de Gobierno en contravención de sus responsabilidades. La Junta de Gobierno tiene que hacer la aportación patronal que le corresponde, no la están haciendo, mientras que los cotizantes, todas las personas activas en la Universidad, los que tiene un tipo de nombramiento permanente, sí están haciendo sus aportaciones. Eso se le saca automáticamente de su sueldo, pero ellos no están haciendo su aportación”, dijo por su parte Diana Rivera Viera, miembro del Capítulo de Jubilados de APPU. La protesta se dio mientras instalaban las sombrillas en la calle Fortaleza. ([email protected]) Otras medidas que a juicio de Rivera Viera están desmantelando el sistema de retiro de la Universidad son las enmiendas a su reglamento para quitarle poderes y darle “mano libre” a la Junta de Gobierno de la Universidad, así como la falta de reclutamiento de personal. “Eliminaron ciertas premisas actuariales que son en las que se basa la determinación de cuánto se paga, cuánto tiene que hacer de aportación patronal, eso la Junta del Sistema de Retiro tenía la potestad para determinar esas premisas actuariales. En el 2015, todos los cotizantes aprobaron unos cambios aumentando su aportación, reduciendo ciertos beneficios con el objetivo de que el Sistema de Retiro se siguiera fortaleciendo, cosa que ocurrió, y los datos lo demuestran, y el compromiso que se le pidió al gobierno de la Universidad era que ellos cerraran la amortización. Ellos lo aceptaron a 40 años, pero recientemente dijeron, ‘no, se acaba la amortización cerrada’, quiere decir que esa deuda sigue aumentando”, indicó. “No están haciendo el reclutamiento. Se le pidió que conservadoramente, por cada dos personas que se jubilaran reclutaran una y no lo están haciendo. Sin embargo, están haciendo nombramientos con nombramientos especiales con unos sueldos altísimos. Están tomando medidas para socavar el sistema que no le va a liquidar la deuda que tienen con el sistema. Y esa deuda que, ahora por las nuevas normas de contabilidad y antes quedaba como una nota en los estados financieros del sistema de retiro, ahora lo van a tener que poner en el estado financiero de la Universidad y eso va a tener un efecto sobre la acreditación de la Universidad”, denunció Rivera Viera. Mientras, José Torres, vicepresidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), aseguró que no permitirán que se destruya el sistema de retiro. “Eso es lo quiere Walter Alomar (presidente de la Junta de Gobierno) y Zoraida Buxó (que es la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad). Esas dos personas son las que están detrás de nuestro retiro, son las que quieren destruir nuestro sistema de retiro, nosotros no se lo vamos a permitir”, sostuvo. “El pedido es que se mantenga el sistema de retiro como está porque es un sistema de retiro que está solvente económicamente, que no está en quiebra y que no le causa ningún problema al país, al contrario, en la medida que mantengamos el sistema de retiro vamos a depender menos del estado en términos de servicios médicos y de ayudas ya para el final de nuestras vidas”, apuntó. Por otro lado, Jannell Santana, miembro de HEEND, entiende que la Junta de Gobierno de la Universidad lo que quiere es cambiar su retiro vitalicio a uno de contribución definida, entiéndase que una vez llegue al tope del presupuesto, se acabó del retiro. “Lo que quieren hacer con nosotros es un tipo de 401k y sabemos que la está detrás de todo esto es la licenciada Buxó y sus intereses están con estas compañías que tienen que ver con los 401k, así que ella es la mano detrás de todo esto”, aseguró.