Pierluisi confiesa que él mismo tomó la decisión de juramentarse como gobernador

En su primera presentación como gobernador, Pedro Pierluisi informó que se someterá al proceso de confirmación en el Senado como secretario de Estado y, de ser rechazado, abandonaría de inmediato sus funciones en el gobierno para darle paso a que Wanda Vázquez juramente como la segunda mujer al mando del país.

“Si ratifican, se acaba cualquier controversia y si no ratifican, entonces, la secretaria de Justicia asumirá el cargo”, sentenció durante su primera conferencia de prensa, realizada en el Salón de Los Espejos de La Fortaleza.

Indicó que tomó esta decisión personalmente y se la comunicó a Vázquez y al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, porque hay múltiples interpretaciones de la Constitución y desea evitar una controversia legal.

“Se resuelve la situación si el Senado entonces se expresa, sea a favor o en contra. No nos atasquemos con los tecnicismos”, señaló.

Reconoció que con su determinación se toma el riesgo de que su estadía en la gobernación dure solo un fin de semana.

“Tengo que admitir que eso pudiese ocurrir. Esa es la situación. Eso puede pasar, tengo que admitir eso que pudiese ser una estadía corta. Espero que no. Estoy listo, estoy dispuesto, me siento capaz y que lo puedo hacer y aprecio el apoyo que he recibido de las personas”, expresó.

Aun así, el excomisionado residente en Washington afirmó que “la decisión (de juramentar como gobernador) es mía”.

“Eso es una decisión de este servidor, porque soy el primero en la línea de sucesión”, dijo Pierluisi, al afirmar que es un gobernador legítimo.

Pierluisi fue nombrado el pasado miércoles por Rosselló Nevares como secretario de Estado para que, ante su renuncia, se hiciese cargo del gobierno como lo ordena la Constitución de Puerto Rico. Esta tarde fue confirmado por la Cámara de Representantes. Espera por que el Senado evalúe si nombramiento. Este cuerpo citó a sesión para el próximo lunes.

El excomisionado residente en Washington juramentó como gobernador “a las 5:00 p.m. y un segundo”. El acto, que se realizó en casa de su hermana Caridad Pierluisi en el Condado, estuvo a cargo de la jueza del Tribunal de Apelaciones, Luisa Colón.

Tras juramentar, Pierluisi llegó a La Fortaleza a eso de las 5:30 p.m. Una hora y media después se presentó a la prensa en su primera conferencia como gobernador. Le acompañaron los representantes José Aponte, Joel Franqui y Jorge Navarro.

Ahora que se convirtió en gobernador, el abogado indicó que tendrá una agenda cargada. De hecho, este fin de semana ya tiene programadas reuniones. Dijo que mañana, sábado, se reunirá con todo el gabinete de gobierno y el domingo realizará un cónclave con el equipo económico y fiscal.

El recién juramentado gobernante señaló que su prioridad “es continuar todas las obras positivas que están pendientes y restablecer el buen nombre de Puerto Rico, en general, ante las autoridades federales y el mundo entero”.

Añadió que “aquí vamos a trabajar sin parar para responderle al pueblo de Puerto Rico. El gobierno está en buenas manos”.

Prometió que en su gobierno se trabajara de forma transparente, responsivo al pueblo y “a plena luz del día”.

Aclaró, sin embargo, que no realizaría nombramientos o cambios en el gabinete hasta tanto el Senado no evalúe su nombramiento como secretario de Estado. Tampoco se mudaría a La Fortaleza.

Sobre la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre el controvertible chat que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares de la gobernación, Pierluisi dijo que como exsecretario de Justicia reconoce que debe esperar que la misma tome su curso normal.

“Cualquier investigación que este en curso, tiene que seguir el curso”, expresó.

Asimismo, Pierluisi agradeció todo el apoyo que ha recibido del pueblo en este rápido proceso en el que ascendió al poder.

“Yo tengo que agradecerle al pueblo, el apoyo ha sido abrumador”, dijo.