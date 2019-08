Pierluisi: "Les recuerdo a todos que yo juramenté como gobernador" Por Primerahora.com 08/05/2019 |10:27 a.m.

El recién juramentado gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, insistió hoy, lunes, que es el primer mandatario de la isla.

A continuación, las declaraciones que el ex comisionado residente ofreció mediante un comunicado de prensa:

He estado muy atento a las acciones del Senado de Puerto Rico en cuanto a mi juramentación e incumbencia como gobernador de Puerto Rico.

Me parece correcta la decisión de cancelar la vista pública de hoy, ya que, como he dicho en repetidas ocasiones, al presente no hay nombramiento alguno pendiente de confirmación ante la consideración de Senado.

Les recuerdo a todos que yo juramenté como gobernador estando en plena posesión del cargo de secretario del Departamento de Estado. Juré a ese cargo mientras la Asamblea Legislativa estaba en receso, pues ese juramento se dio el miércoles, 31 de julio a las 5:00 de la tarde y la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa no comenzó hasta el jueves a las 11:00 de la mañana.

Según he dicho anteriormente, mi juramentación como gobernador estuvo fundamentada en el lenguaje expreso de la sección 7, del artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico y en las disposiciones expresas de la ley 7 del 2005, la cual fue debidamente avalada por el secretario de Justicia en aquel entonces.

Una vez más, deseo expresar mi enorme gratitud ante las demostraciones de apoyo que he recibido luego de mi designación como secretario del Departamento de Estado y posterior a mi juramentación como gobernador de Puerto Rico. Esas muestras de cariño y respeto son significativas para mí porque vienen directo de la gente, de instituciones, de organizaciones sociales, en fin, de todos los sectores. Me siento sumamente honrado y agradecido.

Hoy, recabo la mayor mesura y prudencia posible de parte del Senado respecto a la presente situación y estaré muy pendiente a la sesión que se llevará a cabo en su hemiciclo a partir de las 3:00 de la tarde.

Hoy a las 6:00 de la tarde, el Tribunal de San Juan atenderá la demanda que radicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, contra la juramentación de Pierluisi.