Pierluisi no suelta prenda de si va a jurar esta tarde

El nominado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, no precisó a preguntas de legisladores si esta tarde jurará como gobernador interino aún sin ser confirmado por las Cámaras Legislativas.

“Esa decisión se está evaluando, ese es un asunto legal y se decidirá esta tarde”, dijo Pierluisi a preguntas del representante de la Palma José “Quiquito” Meléndez.

“El país se enterará entonces. La renuncia del gobernador es a las 5:00 de la tarde y a esa hora es que se hará la sustitución”, dijo posteriormente a preguntas del representante popular Luis Vega Ramos, en la vista pública que realiza la Cámara de Representantes.

También en otras preguntas del representante Meléndez, el nominado admitió que en tiempos recientes se comunicó con la representante María Milagros Charbonier para cabildear, como abogado de la empresa carbonera Applied Energy System (AES) en contra del Proyecto del Senado 1221.

Dicha medida, que fue aprobada en el Senado y está pendiente en la Cámara, modifica la definición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón para incluir el Agremax en los residuos de la quema de carbón, que no podrían ser depositados o dispuestos en las vías, terrenos, sistemas de rellenos sanitario y cuerpos de agua.

“Sí, en ocasiones me he comunicado con miembros de la asamblea legislativa que tienen proyectos sobre esa entidad (AES), si mal no recuerdo tuve comunicación con ella (Charbonier)”, dijo Pierlusi.

“¿Diga sí o no le pidió a la representante Charbonier que no aprobaran el Proyecto del Senado 1221?”, le inquirió el representante Meléndez.

“Yo tuve comunicación con ella exhortando a que no se aprobara el proyecto en la forma en que estaba redactado”, respondió el nominado.

“A mí me preocupa que usted se ponga dos sombreros, uno de cabildero y otro de abogado”, le dijo en su turno la representante Charbonier.

Por otra parte, el representante Meléndez le preguntó a Pierluisi si se había comprometido con el gobernador saliente a ofrecerle algún tipo de clemencia ejecutiva.

“La contestación es que no porque no procede”, dijo Pierluisi.