Protestan en La Fortaleza por juramentación de Wanda Vázquez

En el momento en que llegaba la recién juramentada gobernadora, Wanda Vázquez Garced, al Palacio de Santa Catalina, varios manifestantes protestaban en la Calle Fortaleza y cantaban estribillos como “Wanda renuncia”, “No nos pararán…. los que no crean que hagan la prueba, no nos pararán” y “Ni pa’ buitres ni corruptos, nuestra isla es nuestra y punto”.

En el lugar se podían observar diversas banderas de Puerto Rico, mientras una tumbacocos acompañaba a los manifestantes.

Vázquez Garced juramentó esta tarde como gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz fue la encargada de tomarle el juramento como primera ejecutiva del país.

Vázquez asumió el cargo luego de que el tribunal declarara nula la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador el pasado viernes.

¿Cómo juramentó Wanda Vázquez? Así fue su momento Mira cómo la secretaria de Justicia se convirtió en la nueva mandataria de Puerto Rico, tras la salida de Ricardo Rosselló y luego de que el Tribunal Supremo anuló el juramento de Pedro Pierluisi.

“No sirve pa’ Justicia, ni pa’ procuradora, mucho menos sirve, para gobernadora”, era uno de los coros que más repetían los manifestantes, entre los que había algunos líderes sindicales, obreros, integrantes de organizaciones feministas, así como de otras agrupaciones y pueblo en general.

Asimismo, recordaron lo que describieron como encubrimiento de Vázquez a sus socios políticos al no investigar alegaciones de corrupción en su contra. En particular, destacaron que la exsecretaria de Justicia no investigara el robo de vagones con ayuda humanitaria para las víctimas del huracán María.

Protestan frente a La Fortaleza por la nueva gobernadora Tras la salida de Pedro Pierluisi por orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, llegó al poder. Algunos se manifestaron inmediatamente en el Viejo San Juan.

“Wanda Vázquez es más de lo mismo, más de la administración corrupta de Ricky Rosselló que no queremos en Fortaleza”, aseguró una manifestante, al tiempo que llamó a mantener la lucha en las calles. “Nosotros queremos escoger quién nos gobierne. Queremos elecciones ahora”.

El grupo estuvo expresándose contra la gobernadora por varias horas hasta que decidieron retirarse, aunque con la promesa de que harían más manifestaciones y bajo la consigna de “ya sacamos dos, ahora vamos por la tercera”, en referencia a los dos gobernadores que han tenido que abandonar Fortaleza en menos de una semana, Rosselló y Pierluisi.

Según dispone la línea de sucesión establecida en la Constitución al quedar vacantes los puestos de gobernador y secretario de Estado, la secretaria de Justicia es quien debe asumir el cargo de primera ejecutiva.

Varias fuentes consultadas por Primera Hora, aseguraron que Vázquez Garced luego de juramentar buscaría una persona de consenso para ser nominada al cargo de secretario de Estado. Entre los posibles candidatos, se menciona a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

El periodista Osman Pérez colaboró en esta historia