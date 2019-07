Reclaman que Wanda Vázquez rinda cuentas por el chat

La minoría popular en la Cámara de Representantes radicó hoy sendas resoluciones para que se interpele e investigue a la secretaria de Justicia y potencial gobernadora, Wanda Vázquez Garced por otro develado chat entre la funcionaria y el otrora secretario de Hacienda y de la Gobernación, Raúl Maldonado.

En el intercambio, divulgado en el blog En Blanco y Negro de la periodista Sandra Rodríguez Cotto, la Secretaria declinó evaluar un informe relacionado al lío de los vagones de suministros desaparecidos tras la emergencia del huracán María.

También, según el blog, hay prueba documental que coloca a Vázquez negándose a investigar un caso referido por Maldonado, relacionado a un esquema de venta de influencias en el otorgamiento de licencias para negocios vinculados a la Junta del Cannabis Medicinal.

Abogados del área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) comenzaron a evaluar hoy el intercambio de mensajes entre Vázquez Garced y Maldonado.

“Hemos radicado una resolución de investigación y otra de interpelación para que antes del 2 de agosto, Wanda Vázquez venga aquí a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas y explique. Esa es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, tanto popular, penepé e independentista. Ahí está el proceso parlamentario”, dijo el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Otro miembro de la delegación popular, Luis Vega Ramos dijo que las alegaciones contra la Secretaria de Justicia no son livianas y tienen que ser esclarecidas antes del 2 de agosto.

“Lo que se le está imputando es muy serio. Ella no ha negado la comunicación, ella lo que dice es que la malinterpretaron. Ella le pidió a otro funcionario de gobierno que no le enviara evidencia por la vía electrónica de comisión de potenciales delitos. Eso puede tener jurisdicción estatal y federal también porque es una funcionaria de ley y orden solicitándole a otro funcionario de gobierno que no le envíe una información que potencialmente puede probar y abrir una investigación sobre comisión de delito”, sostuvo Vega Ramos.

El portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo por su parte, que “siempre hay espacio para aprobar resoluciones”. Indicó que “si ese asunto en particular llega ante nuestra consideración, lo vamos a evaluar”.

Cuando se le preguntó si la mayoría en la Cámara apoya que Vázquez Garced sea la sucesora de Rosselló Nevares como éste lo propueso, el portavoz novoprogresista dijo que si el 2 de agosto a las 5:01 de la tarde ella es la gobernadora “nosotros vamos trabajar con la gobernadora en ese momento”.

No obstante, dijo que existe la posibilidad de que el gobernador antes de dejar el cargo nombre a un secretario de Estado. “No tenemos comunicación sobre posibles nominados a la Secretaría de Estado. Esa conversación no ha comenzado todavía por lo menos de parte de la Cámara”, sostuvo Rodríguez Aguiló.

“Si va actuar responsablemente por última vez con Puerto Rico tiene que consultar con la Cámara de Representantes y con el Senado de Puerto Rico para nombrar a esa persona”, indicó.