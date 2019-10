Reconocen a don Manolito, el legislador municipal de 99 años Por Primerahora.com 10/18/2019 |07:25 a.m.

La extensa trayectoria del legislador municipal Manuel Andrés Pérez Sotomayor fue reconocida ayer por el Senado de Puerto Rico en el Capitolio, según se informó en un comunicado.

Don Manolito, quien tiene 99 años, ejerce el puesto desde 1996 en Mayagüez.

"En el 1996, a sus 77 años de edad, don Manolito, quien afirma que su filosofía de vida es 'hacer las cosas bien hechas' y vivir comprometido con ayudar a los más necesitados, decidió convertirse en legislador municipal, puesto que todavía hoy, a sus 99 años de edad, ejerce a cabalidad. Tiene muchos proyectos en mente, incluyendo terminar tres libros que espera publicar, uno sobre Mayagüez, otro sobre sus años en Añasco y, el tercero, sobre la evolución de las peleas de gallos, lo que practica desde sus cuatro años de edad", expresa la moción de felicitación que le fue entregada.

servirle al pueblo le da vida a sus 99 años 1/15 cor zoom Vivir casi 100 años es toda una proeza, pero hacerlo de manera intensa, como don Manuel Andrés Pérez Sotomayor, es otro cantar. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom A punto de completar un siglo en este plano, don Manolito no solo ha hecho de todo, sino que aun brinda servicios a los demás y todavía tiene una extensa lista de cosas por hacer. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Nació el 30 de noviembre de 1919, en el barrio Altozano en San Sebastián; pasó parte de su crianza en Añasco, pero lleva gran parte de su vida en Mayagüez. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Ha sido un trabajador incansable, desde veterano de la Segunda Guerra Mundial, jefe de colonos en la Central Igualdad, director de la Guardia Universitaria del Colegio de Mayagüez y mucho más. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom A partir de 1996, cuando ya doblaba la curva de los 80 años, decidió sumar una experiencia más y convertirse en legislador municipal, puesto que todavía hoy ejerce a cabalidad. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom "Hay cosas que todavía nos faltan por hacer, y eso es lo que estamos persiguiendo: ayuda a los demás, porque del gobierno que tenemos no viene". (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Entre las múltiples propuestas que ha defendido, destaca los esfuerzos de la actual administración por respaldar a jóvenes mayagüezanos a terminar sus estudios. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom De caminar lento y firme, don Manolito siempre anda de punta en blanco, todavía conduce su auto y posee una memoria prístina. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Enviudó hace 13 años, tiene tres hijas, 12 nietos, 28 bisnietos y un tataranieto. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Disfrutaba ir de caza. Tenía 21 armas de fuego, todas registradas, y las ha regalado, según reveló. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Su otra debilidad, como él mismo lo describe, son las peleas de gallos, deporte que practica desde que tenía cuatro años. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom "Juego gallos hace 95 años. Mi padre me dio un 'gallo giro' y ahí empecé. Sigo jugando gallos todavía y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera". (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom A pesar de su edad, don Manolito todavía tiene muchos proyectos en mente. Todavía le da forma, no a uno, sino a tres libros que espera verlos publicados antes de morir. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Como legislador municipal todavía tiene una agenda que quiere concluir antes de retirarse. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela) zoom Su idea es llegar a los 100 años sirviendo a su gente, lo cual se completará en noviembre próximo, pero está convencido de que lo extenderá un poco más. (Para Primera Hora / Jorge A. Ramírez Portela)

Pérez Sotomayor fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, jefe de colonos en la Central Igualdad, director de la Guardia Universitaria del Colegio de Mayagüez, comisionado electoral, director de la Junta de Inscripción Permanente y mucho más. Enviudó hace 13 años, tiene tres hijas, 12 nietos, 28 bisnietos y un tataranieto.