Reunión de última hora entre el gobernador y los alcaldes

“Si en dos años no fui su alcalde, ¿para qué el gobernador se quiere reunir conmigo ahora?”, así reaccionó el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, a la invitación que le hiciera el primer ejecutivo para una reunión de última hora con los miembros de la Federación de Alcaldes en un salón de actividades en Guaynabo.

“No veo motivos para que me invite. Le pedí una reunión y nunca me quiso atender. Nunca fui invitado a La Fortaleza y cuando necesité de ellos me rechazaron”, indicó el alcalde novoprogresista, mientras entregaba bultos y materiales escolares a 300 niños de su municipio.

Dijo que se une al llamado de otros líderes y correligionarios y figuras del ámbito cultural, empresarial y cívico para exigir la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló.

“Tiene que pasar la batuta para terminar este cuatrienio sin desgracia”, manifestó, quien también otorgó 260 vales de $25 para la compra de uniformes escolares.

Mientras, el representante Pedro Julio “Pellé” Santiago aseguró a Primera Hora haber recibido una llamada porque, aparentemente, Rosselló también se quiere reunir con los legisladores de su partido.

“Me llamaron (para saber) si había disponibilidad para reunirme con él, pero no se determinó día, hora, ni lugar. Y, honestamente, no sé para qué quiere reunirse con nosotros cuando lo que tiene que hacer es renunciar a todos sus cargos y coger un avión e irse con sus hijos y el pai. Con su actitud lo que hace es daño al país y enterrando al Partido Nuevo Progresista”, dijo Santiago.

Desde el pasado jueves, Rosselló no ha hecho apariciones públicas para responder preguntas de la prensa, y sus acciones se han limitado a expresar por redes sociales la firma de algunos proyectos de ley y nombramientos de varios miembros de su gabinete. En cambio, esta mañana hubo un cónclave de emergencia con funcionarios de su gabinete, quienes llegaron a La Fortaleza para participar de una reunión.

Entre las que han arribado a la residencia y oficina oficial del gobernador se destacan la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris “Chiqui” Santos; la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés; el director de Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz; y el administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez.

Ninguno respondió a preguntas de la prensa a qué se debía la visita hoy, domingo, a La Fortaleza y si el gobernador encabezaría la reunión que se da justo al cumplirse el noveno día de protestas en su contra.

“Nos citaron a Fortaleza… no sabemos (si el gobernador participará)”, se limitó a decir Rodríguez.

Karixia Ortiz, oficial de prensa del Secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; ni Michelle de la Cruz, portavoz de prensa de La Fortaleza, han respondido si, efectivamente, Rosselló está en la Mansión Ejecutiva.

Mientras, en las afueras algunos manifestantes han llegado desde esta mañana a participar de diversas actividades en las que el mensaje contundente es solicitar la renuncia de Rosselló.

La vida política de Rosselló dio un giro radical cuando se suscitaron los arrestos federales vinculados a corrupción bajo su administración y tras la revelación de un controversial chat que muestra al Primer Ejecutivo junto a 11 allegados a su gobierno protagonizando un hilo de comunicaciones cargado de insultos, mofas, conspiraciones y otros hechos irregulares que podrían constituir delitos criminales.