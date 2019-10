Rivera Schatz: “Que entrevisten hasta el gato”

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo hoy que no le consta que en estos días agentes federales hayan estado entrevistando empleados en el Capitolio.

“Por lo menos a mí no me lo han dicho, pero yo los invito a que investiguen, que entrevisten a todo el mundo, que no dejen un solo empleado sin entrevistar. Ahora, que tengan la decencia de que cuando terminen las entrevistas digan que pasó”, ripostó el líder senatorial a preguntas de periodistas luego de encabezar esta tarde un homenaje póstumo al exsenador Nicolás Nogueras Cartagena, en el Salón Leopoldo Figueroa, de la Casa de las Leyes.

¿Usted va a colaborar con ellos (los agentes federales)?, le preguntó una reportera.

“Si ellos están haciendo una investigación me parece muy bien, yo estoy contento. Ojalá entrevisten hasta el gato como dice el refrán. No tengo ningún problema con eso, lo que espero es que cuando terminen de investigar y de preguntar digan en qué quedó. Eso es lo que yo creo que sería lo justo”, sostuvo el legislador.

“¿Si vinieron a hacer entrevistas, no le preocupa que hayan encontrado algo adverso para alguno de los cuerpos legislativos?, le insistió la periodista.

“Si ellos investigan y entrevistan a decenas o a cientos de empleados cuando terminen, tienen que decir lo que encontraron y sea lo que sea que hayan encontrado, tienen que decirlo… No hay nada más fuerte que una conciencia tranquila, no hay nada más fuerte que eso”, expresó Rivera Schatz.

“A veces en la prensa se especula, se hacen insinuaciones, dicen que van a hacer esto, que van a hacer aquello, perfecto, me parece formidable. Ojalá entrevisten hasta el gato aquí en el Capitolio, a todo el mundo, a los visitantes, a los turistas, a todo el mundo. Me parece fantástico, me complace. Lo que espero es que tengan la decencia y la ética de decir lo que encontraron”, reiteró el presidente del Senado.

Dijo que el 16 de este mes acudirá como testigo de cargo al juicio federal contra Ángel Figueroa Cruz, exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales del Senado, quien enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico e intentar hacer mal uso de fondos públicos.

“El fiscal me ha pedido que sea su testigo”, indicó Rivera Schatz, al tiempo que se reiteró que el caso “es flojo”.

“Yo no tengo problemas en decir la verdad, que me citen allí y me hagan todas las preguntas que se le pueden ocurrir, yo estoy dispuesto a contestárselas... que me haga todas las preguntas que quiera, yo estoy contentísimo con ir allí”, agregó.

Por otra parte, dijo que la nominada secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones sería confirmada al cargo en la sesión del Senado este jueves.

“Yo voy a votar a favor de ese nombramiento”, dijo para agregar que la nominada cuenta con los votos para ser confirmada.

Indicó que ya se completó la investigación de campo, que la nominada sometió todos sus documentos y cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos”, sostuvo.

En torno a las denuncias sobre un alegado monopolio con la fusión de dos empresas navieras, dijo que si alguien tiene alguna denuncia al respecto que acuda al foro federal y estatal. “Existen los foros para que se indague sobre eso a nivel estatal y federal”, indicó.