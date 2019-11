Rivera Schatz tilda de mentiroso a Ricky Martin

Si el cantante Ricky Martin quiere dejar hacer su sentir su oposición al Código Civil, tendrá que someter las enmiendas que propone a través de la página cibernética del Senado, informó el presidente de este cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

De paso, el también líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) afirmó que quien aluda que con el propuesto Código Civil se violan los derechos humanos de algún sector de la población, “miente”.

Las expresiones se dieron luego de que Ricky Martin publicara una columna en el periódico El Nuevo Día en el que reclamó vistas públicas para el Código Civil y expresó que la propuesta legislativa viola derechos humanos.

“El aborto, el divorcio por ruptura irreparable, el reconocimiento al matrimonio irrespectivamente de la orientación sexual, la adopción, el embarazo subrogado, son parte de los derechos que hemos adquirido con dolor y hasta con muertes, y ahora están gravemente amenazados con este proyecto propuesto por (la representante María Milagro) Charbonier, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara y está próximo a la aprobación del Senado sin una garantía de un proceso justo de estudio, análisis y discusión entre la ciudadanía. Ni siquiera se ha llamado a vistas públicas, algo que urge y es fundamental, tratándose de aspectos que nos afectan desde el embarazo hasta la muerte”, expresó el cantante boricua en su columna.

La respuesta de Rivera Schatz fue que “si él tiene alguna opinión, alguna idea, es bienvenida, las escuchamos. Nosotros no tenemos ningún problema. Pero quiere que le diga algo, no se está violando ningún derecho a nadie. No se está quitando ningún derecho a ningún sector de la población, ni liberales ni conservadores, ni los religiosos ni la comunidad Lgbtt, ni ninguna otra comunidad está perdiendo ningún derecho. Quien diga eso miente”.

Agregó que “yo respeto la opinión de Ricky. Es un gran astro boricua. ¡Qué pena que no viva aquí! ¡Qué pena que no puede estar aquí! Lo quisiéramos aquí en Puerto Rico”.

El presidente del Senado también objetó los argumentos de Ricky Martin en cuanto a que la medida no ha tenido vistas públicas.

“Hablan de transparencia. El Código Civil lleva discutiéndose 10 años. Pero, alguna gente todavía tiene algo que opinar. En la sesión pasada se les dio amplia participación a todos los sectores políticos, a todos los sectores que quisieran participar para que el mundo presentara enmiendas, entonces hay unas quejas… Así que no es un secreto, el pueblo de Puerto Rico ha tenido amplia oportunidad”, puntualizó Rivera Schatz, al asegurar que la propuesta será aprobada esta semana en la Legislatura.

El propuesto Código Civil, entre otras cosas, cambia la definición del matrimonio para atemperarlo con el derecho concedido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que parejas del mismo sexo puedan unirse, prohíbe matrimonios a menores de 18 años, así como prohíbe la compraventa de un vientre en casos de subrogación. Además, trata a los animales domésticos como seres vivos y se detalla qué se haría con estos en casos de divorcio, así como hace propietarios a los boricuas de la servidumbre del sol, el aire y el agua que se encuentre dentro de su hogar.