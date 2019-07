Rosselló reaparece en iglesia de San Juan Por Primerahora.com 07/14/2019 |09:52 a.m.

El gobernador Ricardo Rosselló asistió esta mañana a un culto en la Iglesia El Calvario, en San Juan.

Allí, feligreses le impusieron las manos y oraron por él, según se publicó en un Facebook Live de la iglesia.

De paso, el primer mandatario ofreció un mensaje en el lugar. "Que Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias por abrirme las puertas. Mis primeras palabras son de perdón. Yo reconozco que he cometido errores y mi compromiso ha sido número uno buscar reflexión y sabiduría del Todo Poderoso. Y ante ese proceso, mi compromiso es aprender de lo cometido y no volver a hacerlo. En segundo lugar, haciendo esa misma reflexión, el compromiso de seguir trabajando y redoblando los esfuerzos para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante. Yo me humillo ante ustedes, ante el Todo Poderoso por las faltas que he cometido", expresó.

"Pero, de nuevo, el agradecimiento que les tengo a usted por la apertura es excepcional. Se los digo de todo corazón, gracias por esta oportunidad, gracias por estas palabras y gracias al Todo Poderoso por no tan solo ahora, sino a lo largo de todos los retos que hemos enfrentado en Puerto Rico cuando las cosas se ven más oscuras, cuando pasamos por los huracanes figurativos o reales, siempre nos da dirección, siempre me da paz, siempre me da calma y siempre tiene una solución para nuestro pueblo. Seguiré trabajando. Mi compromiso es con ustedes. Que Dios los bendiga y gracias por esta oración tan importante", sostuvo Rosselló ante los presentes.

La pastora Vivian Pérez, por su parte, leyó un mensaje bíblico sobre el perdón y pidió a los feligreses que se unieran al gobernador.

“La iglesia le ama, señor gobernador. La iglesia le ama y estamos a su lado. La Biblia dice que el verdadero amigo da su vida por sus amigos y la iglesia es una amiga para usted”, precisó.

Durante la oración, Pérez afirmó que “Señor, sabemos que tú estas con él y trabajando con él y toda su familia, por la cual te pedimos en esta hora, porque hay toda una familia que en esta hora sufre. Señor, aquí está el hombre que tú le permitiste estar en La Fortaleza, en el lugar donde se dirigen los destinos de este país. Aquí Señor él se ha humillado. Aquí te ha pedido perdón, aquí ha pedido perdón al pueblo. Tu palabra nos enseña la ley de restitución y es lo que está haciendo nuestro honorable gobernador Ricardo Rosselló, se está, Dios mío, humillando delante de ti, pidiendo perdón y restituyendo, Señor, doquier va. Padre de la gloria, bendícele, cúbrelo, pon paz en su mente, en su corazón y en su alma. Que el enemigo no gane ventaja en este proceso”.

La pastora pidió por toda la familia y pidió que “fortalece los brazos y las rodillas del señor gobernador... Te pedimos que tu recibas Señor este pedido de perdón del señor gobernador”.

Pidió también paz y control al pueblo. “Señor, toma el control de esta tormenta… Manda esta tormenta a callar por el bien del destino del país”.

Posterior a la vista de Rosselló, la pastora ofreció una conferencia de prensa en la que indicó que “es la primera vez que él viene. Nunca le había conocido en persona”.

Aceptó que recibió una llamada en la que se le pidió oración por el primer ejecutivo. Sin embargo, no quiso dar detalles sobre cómo fue el contacto.

“Fue un honor para nosotros poder orar por el gobernador de Puerto Rico, que es un ser humano, como cualquier otro. Y nosotros aquí en la iglesia estamos para trabajar espiritualmente con las almas y yo quiero que quede claro en este día que la iglesia no tiene nada que ver con la política. La política aparte y la iglesia hace su trabajo. La iglesia hace su trabajo de Cristo, y cualquier pecador, cualquier persona necesitada puede venir aquí y será recibido, oraremos por él, oraremos por ella, por su alma. Es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer”, señaló Pérez, según un vídeo que publicó el periodista Felipe Gómez Martínez, de Noticentro.

La religiosa también comentó que vio a Rosselló, quien solo acudió acompañado de su escolta y la secretaria de prensa de la Fortaleza, Dennise Pérez, “sumamente afectado, adolorido, triste, devastado”.

Rosselló está en medio de múltiples controversias, principalmente por un chat divulgado entre el pasado martes y ayer en el que se destapan una serie de mensajes machistas, sexistas, homofóbicos y amenazantes del primer ejecutivo y su grupo íntimo de asesores.

También se destaca que el pasado miércoles las autoridades federales realizaron un operativo anticorrupción en los que arrestaron a cuatro contratistas del gobierno y a dos exfuncionarias, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila.