Sargento de la Policía también quiere uno de los escaños del Senado Por Primerahora.com 09/26/2019 |03:22 p.m.

¡Otro más!

El sargento Gregorio Matías también desea ocupar uno de los dos escaños vacantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

El candidato para senador por acumulación se ha destacado por su defensa de los policías y los trabajadores como vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados (APO) y líder sindical.

“Llevaremos al Senado una visión obrera, plantearemos las necesidades de los trabajadores públicos y privados, y defenderé a los pensionados. No permitiremos más abusos. Esa es la misión que me guía… como servidor público, conozco sus necesidades y me van a tener que escuchar en el Senado”, resaltó Matías en declaraciones escritas a la prensa.

Además. aseguró que su experiencia en la Policía le permitirá presentar legislación pertinente para combatir la criminalidad y darle seguridad a Puerto Rico.

“Toda legislación debe conducir a beneficiar al pueblo, para eso es que nos eligen. Hacer cualquier otra cosa es traicionar esa voluntad. Los que me conocen saben que soy una persona de Fe, y es esa misma energía la que estoy poniendo a disposición de mi gente, de los trabajadores. Todo es posible cuando uno cree en lo que lucha”, afirmó.

Según el comunicado, los presidentes de la APO, José González Montañez; el de Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa; el del Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP), Ismael Rivera; y Lower Matos, del Cuerpo Organizado de la Policía (COP) se sumaron a una serie de endosos que ha recibido Matías para ocupar la vacante.

Asimismo, el presidente de la Unión Insular de Trabajadores de la Construcción Eléctrica (Uitice) y líder del movimiento de trabajadores estadistas, Héctor Reyes, ya apoyó las intenciones de Matías. Igualmente, el presidente de la organización Empleados Civiles de la Policía, Jorge Méndez.

Inclusive, el analista político de NotiUno Enrique “Quique” Cruz pidió públicamente el voto a favor del sargento Matías.

Entre los dirigentes políticos del PNP que favorecen la candidatura del sargento se encuentran: el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, y los senadores Erick Correa, Carlos Rodríguez Mateo, Henry Neumann y Nayda Venegas.

Luego de reunirse con la Junta de Supervisión Fiscal, al candidato se le atribuye haber sido pieza esencial para que esa entidad liberara sobre $600 millones para diversos beneficios a los policías, entre estos $322 millones para el retroactivo de los policías, $190 millones para el aumento salarial, $87 millones en equipo y $38 millones para el seguro social.

Precisamente, el exsecretario de la gobernación William Villafañe anunció hoy su aspiración a uno de los puestos vacantes.

La elección es el próximo 10 de noviembre.