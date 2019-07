Se agudiza la crisis para gobernar

Las expresiones de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, de que no tiene interés en convertirse en la nueva gobernadora abonaron ayer a la crisis de liderato que hay en el gobierno, tras la forzada renuncia del primer ejecutivo, Ricardo Rosselló, en medio de acusaciones de corrupción en su equipo de trabajo y del escandaloso chat de Telelegram.

El mensaje de Vázquez trascendió ayer a través de su cuenta de Twitter, poco después de la renuncia “inmediata” de Anthony Maceira Zayas como secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.

Desde temprano el ambiente en La Fortaleza ayer era de incertidumbre, pues solo se veían entrar y salir policías. No se sabía quién estaba a cargo de la mansión, ya que no había portavoz que atendiera las peticiones de los periodistas y se desconocía si Rosselló Nevares estaba en el Palacio de Santa Catalina. Al mediodía se informó mediante un correo electrónico que el gobernador anunciaba que la Junta de Supervisión Fiscal había autorizado “recientemente el aumento salarial de un 15% a los policías, efectivo el pasado primero de julio”.

Mientras la renuncia de Maceira Zayas y las expresiones de la secretaria de Justicia fueron hechas en sus respectivas cuentas en redes sociales.

“No es momento de un juego de tronos en el PNP. Para eso están las primarias del año que viene”, dijo el representante popular, Luis Vega Ramos.

El legislador emplazó a Rosselló y al liderato del Partido Nuevo Progresista a abrir “un proceso expedito, público y de amplio diálogo con el país, para generar una figura de consenso que pueda ocupar la Secretaría de Estado y la gobernación por lo que queda de este cuatrienio.”

Vega Ramos sugirió que “los presidentes legislativos se constituyan inmediatamente en una especie de comité ad hoc que dialogue, durante las próximas 48 horas, con sectores sociales, políticos, sindicales, empresariales, profesionales, religiosos, estudiantiles y comunitarios para recomendarle al gobernador una terna de consenso para el nombramiento del secretario o secretaria de Estado, lo cual propiciaría su confirmación antes de las 5:00 p.m. del viernes 2 de agosto”. Este viernes concluye el mandato de Rosselló.

“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, escribió Vázquez en Twitter.

Una fuente cercana a la secretaria de Justicia dijo a Primera Hora que si el viernes no hay un secretario de Estado, ella asumiría su obligación constitucional, pero nombraría una persona para la vacante de Estado y después de enviar el nombramiento a Cámara y Senado, renunciaría.

También ayer circulaban versiones de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, “presionaba fuertemente” para ser nombrado a la vacante de Estado y convertirse en gobernador. En medio de las especulaciones, el Sindicato de Bomberos emitió un comunicado de prensa en respaldo al líder senatorial como gobernador.

“Rivera Schatz siempre ha estado dispuesto a escuchar nuestros reclamos y abogar por nuestras demandas”, dijo el líder del gremio, José Tirado.

La semana pasada Rivera Schatz se reunió en el Capitolio con varios líderes sindicales y evangélicos, entre ellos, los pastores Wanda Rolón, Aníbal Heredia y Ricky Rosado.

“Aquí no hay gobierno, no hay estructura, no hay organización y como seguimos rehenes hasta el 2 de agosto, dependiendo de las decisiones que tomen Rosselló y el PNP de cómo va a ser esa sustitución”, expresó, por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

“Tenemos a una secretaria de Justicia tratando de desmovilizar las protestas y de aplacar los cuestionamientos que enfrenta ella como posible gobernadora de Puerto Rico. Esto es una especie de bomba de tiempo que veremos si va a explotar o si hay algún tipo de salida con un nombramiento de secretario de Estado”, dijo Márquez para agregar “si fue intensa la semana pasada, esa intensidad va a continuar y esa incertidumbre ante la realidad política de que no sabemos cuál va a ser el resultado”.

El legislador pipiolo no descartó que Rosselló Nevares convoque a la Legislatura una sesión extraordinaria en cualquier momento para evaluar un nombramiento de secretario de Estado, pues algunos constitucionalistas entienden que este nombramiento de esta persona en receso, sin confirmar, no puede asumir la gobernación. “De surgir esa posibilidad, asumiremos nuestra responsabilidad de evaluar el nombramiento y tomar una decisión”, indicó.

“Ya Wanda Vázquez está retirando sus aspiraciones a la gobernación, según sus propios dichos. Los acontecimientos históricos confirman el complejo escenario de la actual crisis constitucional”, opinó la abogada Mayra López Mulero.

“Creo que el gobernador está teniendo reuniones tratando de resolver la situación, pero tenemos que reconocer que este es un nombramiento que pasa por Cámara y Senado. El resultado no sé cuál es, pero sé que esas reuniones han existido”, dijo, mientras tanto, el portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos Santiago.

“Lo importante es que haya una estabilidad gubernamental, no tan solo para los puertorriqueños y puertorriqueñas, sino para cómo nos vemos desde afuera y para el desarrollo económico”, agregó Ríos Santiago.

Otro novoprogresista, el exsecretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock Hernández, dijo que el proceso de transición que el gobernador y la secretaria de Justicia comenzaron el pasado viernes debe continuar a paso acelerado para preparar los documentos que puedan ser utilizados por ella, o por la persona que se convierta en gobernador.

“A falta de más nadie, solo ella puede colaborar con el gobernador en este corto de transición”, sostuvo McClintock, quien presidió la de transición de Luis Fortuño como gobernador entrante en 2008 y como gobernador saliente en 2012.

El portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo también que el interés que tenga la secretaria de Justicia en asumir o no la gobernación, “no la exime de rendir cuentas” por otro chat develado la pasada semana en el que intercambia mensajes con el otrora secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, de que no investigará los controvertibles vagones con artículos para los damnificados del huracán María descubiertos en un estacionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones.

La renuncia de Maceira

Maceira Zayas, quien ocupaba la Secretaría de Asuntos Públicos desde enero de este año, le cursó una carta de renuncia a Rosselló Nevares, con fecha de ayer domingo. Añadió sin embargo, que continuará en el puesto de director de la Autoridad de los Puertos.

“Dejo la posición con la frente en alto, pues di lo mejor de mí, especialmente en el momento donde se necesitaba garantizar la continuidad de los servicios y funciones del ejecutivo”, indicó en la misiva.

La renuncia de Maceira Zayas se suma a la de otros del círculo de allegados a Rosselló, como el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi. Este renunció la pasada semana al puesto, efectivo mañana, dos días antes de que Rosselló salga de la gobernación.