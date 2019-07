Se apodera el reclamo contra Rosselló de las redes sociales

La manifestación que se da cita hoy en Hato Rey en reclamo de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló se ha convertido en tema tendencia en las redes sociales aquí y fuera de la isla.

Según el portal Trend 24, a nivel de Estados Unidos a eso de las 8:30 a.m., en Twitter la frase #ParoNacional figuraba sexto en los temas tendencia, o "trending", mientras que Hiram Bithorn está en el décimo.

Mientras, directamente en Twitter Hiram Bithorn se colocaba a nivel de Estados Unidos en el decimotercer lugar a eso de las 9:11 a.m. y a las 9:36 a.m. estaba #ParoNacional en el lugar 19.

? #ParoNacional is trending topic # 19 in United States as of 8:36 a.m.



It was # 24 just 20 minutes ago. pic.twitter.com/icGf5lnpRS