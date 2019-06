‘Tatito’ Hernández: “El gobierno de Rosselló hace rato que colapsó” Por Primerahora.com 06/29/2019 |05:42 p.m.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, afirmó hoy que, al cierre de la quinta Sesión Ordinaria, la administración de Ricardo Rosselló junto a la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) no le ha dado paso a ninguna medida para investigar señalamientos de corrupción gubernamental, lo cual “los hace cómplices”.

Del mismo modo, hizo un recuento de lo que ha sido el proceder de la legislatura del PNP en comparación a lo sugerido por la delegación del PPD en determinados momentos del cuatrienio.

“La inmadurez, incapacidad administrativa, falta de transparencia, corrupción, encubrimientos, inacción, chantaje y la coacción son el saldo de la quinta de siete sesiones, mientras esta Asamblea cuenta con 12 meses para tomar algún tipo de acción legislativa que resuelva algunos de los problemas neurálgicos del país. Lo práctico es que a estas alturas no estuviéramos hablando de esto si en las primeras dos sesiones hubieran aprobado lo necesario para echar a andar el país”, indicó Hernández Montañez en declaraciones escitas.

Para él, lo idóneo hubiera sido que la Legislatura accionara en su tercera sesión.

“La inacción para investigar las irregularidades cometidas por funcionarios públicos de la administración PNP en casos como el de la ex secretaria de Educación, Julia Keleher, las denuncias del ex coordinador de Revitalización de la Junta, Noel Zamot, la otorgación de contratos al hijo del ex secretario de la gobernación, Raúl Maldonado, la investigación federal al Departamento de Salud, y la abrupta salida del ex Secretario de Hacienda evidencian la ausencia”, dijo.

“El gobierno de Rosselló hace rato que colapsó. El país está preocupado. Ya son 47 los funcionarios que salen de esta administración y, semanalmente, tenemos múltiples escándalos. Si no es la desaparición del secretario de Hacienda en medio de la discusión del presupuesto, son las intervenciones del FBI, las denuncias de mafia institucional, despido al chota, amenazas de cortar cabeza, persecución, inacción de las autoridades locales y la ausencia de la Asamblea Legislativa en estos asuntos”, detalló Hernández Montañez.

En esa misma dirección, resaltó la falta de juicio de los miembros del PNP en la Legislatura para establecer prioridades.

“Hemos sido testigos de cómo la Asamblea Legislativa del PNP ha fallado una y otra vez en lograr la aprobación de medidas prioritarias para el país. Además, en su afán ideológico de imponer su ideal de estadidad a toda costa, desaprovecharon la oportunidad de lograr la asignación de fondos federales para evitar el inminente precipicio fiscal de nuestro sistema de salud. Esto es el resultado de la inexistencia de un plan coherente y la falta de ejecución por parte de esta Administración. Nosotros, anticipando que los fondos federales de salud estaban seriamente amenazados, dejamos a un lado las diferencias ideológicas y nos unimos al Gobernador para ir a Washington a defender estos fondos. Estuvimos inmersos en el proceso desde el primer día conscientes de las serias repercusiones que la eliminación de estos fondos tendría en el País y hoy reiteramos nuestra disponibilidad para hacer un frente común con todos los sectores y luchar la asignación millonaria que tanto necesita nuestro sistema de Salud”, sostuvo el representante.

Para Hernández, el problema del país no es el estatus, sino la incapacidad del Gobernador.

Asimismo, resaltó el daño que le ha hecho la Legislatura a los municipios en su pretensión de imponer los llamados condados.

“Han desangrado a los municipios para llevarlos al abismo fiscal y les han mentido a sus alcaldes con promesas falsas de restituirle fondos. Eliminar gobiernos municipales no debe ser el norte. Nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a acercar los servicios que hoy ofrece el gobierno central al pueblo a través de los municipios, que son los que dan atención directa a la gente.”, indicó.

También, resaltó la incertidumbre en torno a la aprobación del Código de Incentivos.

“El pasado cuatrienio aprobamos la ley que creó el Portal de Validación de Incentivos como una herramienta fiscalizadora, sin embargo, esta Legislatura decidió dejarla sin efecto y, en sustitución, crearon un mecanismo sin rendición de cuentas que le otorgó más poderes al Secretario del Ddecc y a Hacienda para comprar los decretos no fiscalizados”, sentenció.

Cuestionó la guerra ficticia entre la legislatura del PNP y la Junta de Supervisión Fiscal.

“Han pasado todos estos meses recreando la pelea ficticia con la Junta, cuando en la práctica han validado sus números en un presupuesto que no contó con el respaldo del hoy ex Secretario de Hacienda, de otros sectores del país, ni de la comparecencia de la mayoría de las agencias para defender sus partidas presupuestarias. Ni siquiera cuentan con argumentos sólidos respaldados con evidencia empírica admisible en un tribunal de justicia que valide las proyecciones económicas y los recaudos del presupuesto. Si verdaderamente querían retar con éxito en los tribunales el presupuesto enviado por la Junta de Supervisión Fiscal, era indispensable que los datos estuvieran validados por información certera, científica y verificable, de otro modo sólo se reduce a una pelea para las gradas”, subrayó.

“Las ejecutorias de la legislatura del PNP y del gobierno de Rosselló lo único que evidencian es la insensibilidad y la desconexión que tienen de la realidad que atraviesa nuestro país, cuyo futuro parecería incierto. Tenemos ante nosotros el resultado de la enajenación de una administración y una legislatura, cuya inexperiencia e ineficiencia mantiene al país en un estancamiento económico y en la mayor crisis de descrédito ante el mundo entero, ya que a sólo 18 meses de que culmine este gobierno, no hay mucho espacio para implementar política pública que beneficie al país”, señaló.