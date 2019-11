Torres Torres: “Fue un mal juicio” de la jueza presidenta reunirse solo con el caucus novoprogresista en el Senado

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres Torres dijo hoy que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez hizo lo correcto al retirar el proyecto por petición que buscaba aumentar los salarios de la judicatura en un 33%.

El senador Torres Torres criticó el que una comitiva de jueces, encabezada por Oronoz Rodríguez, se reuniera ayer con el caucus de la mayoría novoprogresista para cabildear a favor de la medida, que fue radicada en el Senado, por el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

“Es lo correcto (retirar el proyecto). Creo que ayer emitieron un mal juicio en prestarse a reunirse con el caucus de un solo partido político. Si yo hubiese estado en esa posición le hubiese exigido al presidente del Senado que citara a todos los legisladores y poder reunión con todos”, expresó el presidente del PPD.

“Puedo entender las preocupaciones que tengan la jueza presidenta y los jueces del Tribunal Supremo, pero ni hay el ambiente ni es el momento y podrán decir que el momento es nunca, bueno, pues nunca será. En eso estoy de acuerdo con el compañero Eduardo Bathia de aquí tiene que haber un pensamiento de todas esas movidas, pero tiene que ser de abajo hacia arriba y no arriba hacia abajo”., sostuvo el legislador popular.

Anoche, en declaraciones escritas, la jueza presidenta de la Rama Judicial anunció el retiro de la medida, luego de que el caucus penepé en el Senado no se comprometió en apoyar la propuesta. En la Cámara, el presidente, Carlos “Johnny” Méndez, donde la medida parece tener una mayor oposición, solo estuvo disponible para darle un breve saludo a los jueces que se reunieron por más de una hora con los senadores de la mayoría novoprogresista.

La medida fue repudiada por varios sectores del país y el líder cameral había precisado que no creía que era “el mejor momento” para otorgarles el alza salarial.

"He determinado retirar el proyecto que procuraba brindar justicia salarial a nuestros togados, para quienes no se ha contemplado un ajuste de salario por casi dos décadas, quienes no cotizan para el Seguro Social, y quienes no tienen derecho a la huelga, entre otros", indicó Oronoz Rodríguez en las declaraciones escritas emitidas anoche, poco después de salir del Capitolio.

Oronoz Rodríguez al defender la propuesta ayer, indicó a preguntas de periodistas en la Casa de las Leyes, que el proyecto vislumbraba que el ajuste salarial, que entraría en vigor en enero del 2020, que la Rama Judicial contaba con los fondos para sufragar el alza y que acudieron a la Legislatura porque los aumentos de sueldo de los jueces tienen que ser legislados por disposición constitucional.

La jueza argumentó, además, que la propuesta era parte de “un plan más amplio donde se están beneficiando y se van a beneficiar los empleados de la rama judicial, no solamente los jueces”.

La propuesta establecía que el sueldo de la jueza presidenta recibiría un aumento de $58 mil para un salario de $183 mil y para los demás jueces asociados el alza sería de $53 mil para devengar $173 mil.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones recibirían un aumento de $40 mil, para un salario de $145 mil; los jueces superiores un incremento de $30,400, para un ingreso anual de $145 mil y un juez municipal vería un incremento de $69,600 a $120 mil al año.