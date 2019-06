Trump renomina a los miembros de la JSF

El presidente Donald Trump renominó a los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para que continúen en sus cargos.

Mediante comunicado de prensa, la JSF informó que el presidente hoy sometió los nombramientos de sus siete miembros al Senado de Estados Unidos para su confirmación.

[Statement] The Financial Oversight and Management Board welcomes President Donald J. Trump’s decision to send the nomination of its seven members to the U.S. Senate for confirmation. pic.twitter.com/dw7l8URTKe