Wanda Vázquez: Anthony Maceira “tiene mi confianza” Por Primerahora.com 09/17/2019 |03:53 p.m.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo hoy que está complacida con el trabajo realizado por el director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira.

Contenido relacionado Emplazan a la gobernadora a frenar dudoso acuerdo

El funcionario se desempeñó como secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza bajo Ricardo Rosselló. Aunque lo negó en primera instancia, formó parte del controvertible chat de Telegram, que su revelación hizo que miles de personas tomaran las calles con manifestaciones por casi dos semanas y que culminó con la dimisión de Rosselló como gobernador.

“El trabajo que le he pedido ha salido, ha cumplido con sus responsabilidades, así que, en este momento, tiene mi confianza”, expresó la primera ejecutiva del archipiélago borincano en una rueda de prensa luego de entregar residencia en Las Parcelas Falú en San Juan.

Las expresiones surgieron al ser cuestionada sobre la fusión entre las empresas de transporte marítimo Puerto Rico Terminals y Luis Ayala Colón, bajo el nombre de Puerto Nuevo Terminals.

“Esa fusión es entre entes privados. El gobierno no interviene en esa fusión. Sí, el Federal Maritime está vigilante de esa unión, que no sea perjudicial para el pueblo ni para las obras que se desarrollan en los puertos. No me expreso adicional porque sé que hay una investigación, una evaluación, que se está haciendo en el Departamento de Justicia en la División de Monopolio”, indicó.

Vázquez Garced fue enfática en que Maceira “no intervino para nada” del acuerdo de fusión.

El colectivo Junte de Voluntades –que reúne a personas y organizaciones opuestas a la aplicación en Puerto Rico de las leyes de cabotaje de Estados Unidos– emplazaron hoy a la gobernadora a que desautorice que Maceira de continuidad al acuerdo.

Según explicó Mark Anthony Bimbela, portavoz del colectivo, bajo el nuevo acuerdo el Puerto Nuevo Terminals manejaría aproximadamente el 80% de la carga marítima que llega al puerto en contenedores, y 11 de las 14 grúas en el Puerto de San Juan.

Mientras, Crowley se quedaría con el restante 20% y solo tres grúas. A ambas empresas se les ha señalado por ponerse de acuerdo para fijar precios y oferta en la carga marítima doméstica.