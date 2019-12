Wanda Vázquez convierte en ley medidas para proteger las peleas de gallos Por Primerahora.com 12/18/2019 |11:05 a.m.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó hoy las medidas para pedir un periodo de transición de cinco años para seguir cabildeando en el Congreso a favor de la industria gallística y, de esta forma, permitir que sigan las peleas de gallos en la Isla.

La medida presentada a mediados de noviembre, mantiene la regulación estatal de la industria de los gallos, teorizando que mientras no haya comercio interestatal de gallos, no se entorpece el Farm Bill, lo que precisamente utilizó el Congreso federal para extender la prohibición a los territorios estadounidenses. Con esa consideración, las autoridades federales no podrían procesar a quienes jueguen el también conocido “deporte de los caballeros”.

.