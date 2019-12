Wanda Vázquez está preparada para debatir con Pedro Pierluisi

Durante los pasados cuatro meses al mando del gobierno de Puerto Rico el desafío de la gobernadora Wanda Vázquez Garced fue presentarse como una persona apolítica que llegó al Palacio de Santa Catalina con la promesa de que en 18 meses escucharía los reclamos de diversos sectores del pueblo, trabajaría para limpiar el funesto historial que tiene la administración en el congreso de Estados Unidos y estabilizaría el gobierno central que dejó naufragando con sus acciones y atropellada salida el renunciante gobernador Ricardo Rosselló.

Pero en un giro de 180 grados el panorama cambió el pasado lunes 16 de diciembre y hoy la Primera Ejecutiva es un personaje destacado dentro del juego político para las elecciones del 2020 -tras haber confirmado a través de un anuncio grabado que aspira ser candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP)-, una noticia que de saque provocó que su jefa de gabinete, la secretaria de la gobernación Zoé Laboy renunciara a su cargo. Al mismo tiempo, otros titulares de agencias han dejado la puerta abierta a una posible salida. Wanda Vázquez se defiende y asegura que "¡detrás de mí no hay nadie!" ¿A usted la están presionando? La gobernadora mira la cámara de Primera Hora y se defiende.

¿Se hunde el barco de la gobernadora con sus nuevas aspiraciones políticas?

Desde la casa de huéspedes de La Fortaleza la Primera Ejecutiva conversó con Primera Hora sobre el proceso que le conllevó tomar la decisión de aspirar a la gobernación por La Palma, si ha perdido credibilidad con el pueblo ante las ambivalencias mostradas respecto a su futuro político, sobre los personajes o “padrinos” detrás de su campaña y las posibles renuncias que continuarán dándose en su gabinete.

Ha sido una semana intensa luego del anuncio que hizo el pasado lunes y muchas cosas han pasado. Fueron semanas largas de rumores y de espera porque anunciara alguna aspiración política, ¿por qué no anunciarlo antes y dejar que los rumores corrieran durante más de un mes y se crearan otras especulaciones que en cierto modo minaron su credibilidad?

Bueno, el tiempo que una persona puede tomarse para una decisión tan importante como es aspirar a la gobernación por el pueblo de Puerto Rico y con un pueblo con tantas situaciones complejas, difíciles y con tantos retos que tiene por delante pues no es una decisión fácil. Es una decisión que hay que hacerla con mucha responsabilidad. Quizá la expectativa aumentó producto del deseo de saber cuál era mi decisión y no que yo la creara necesariamente.

¿Consultar con quién?

Conmigo misma, con mi familia…

¿Con algún político?

La verdad es que no, no lo discutí con ningún político. Yo lo consulté, vi las expectativas, vi los retos que tiene Puerto Rico… era importante, no solamente a nivel local sino a nivel Federal, para que haya continuidad en los trabajos que nos ha costado mucho y que incluye haber levantando la credibilidad en el pueblo puertorriqueño, en nuestro gobierno. Asegurar en que va haber cumplimiento, en que hay transparencia… y todo eso ha costado un esfuerzo enorme en estos 4 meses y fue parte de lo que nos motivó a tener aspiraciones a una gobernación en las próximas elecciones.

Ahora que lo menciona, esa confianza que ganó en Washington y con la Junta de Supervisión Fiscal en los pasados meses, precisamente, se propició porque usted se presentó como una persona apolítica ante estos organismos. ¿Pudiera afectar en algo esa confianza esta aspiración política?

Yo espero que no porque yo represento una persona que aspira la gobernación y que no soy una política tradicional, no vengo de un proceso político y no he estado envuelta en el proceso político. Vengo de una trayectoria de Ley y orden, donde siempre he trabajado por la justicia, donde he trabajado con personas vulnerables. Donde se me ha dado la oportunidad de conocer muchos sentimientos de pueblo y como yo siempre he dicho: ‘yo también vengo de ahí’.

Así que eso me da la oportunidad de ser una candidata diferente. Soy la única candidata verdaderamente que viene del pueblo en el sentido de que no tengo trayectoria política y al yo entrar en estas funciones por disposición constitucional me dio la oportunidad de trabajar para esa gente que conozco, para esas necesidades, para aprender a escuchar sobre todas las cosas. ([email protected])

Así que yo creo que eso es lo que le interesa a la gente. La gente está cansada del político que no escucha de que resuelven para sus aspiraciones personales y yo más allá de la aspiración y de ponerme a la disposición del pueblo de Puerto Rico quiero que sea una opción. Una opción en las elecciones de noviembre del 2020 donde el trabajo que yo he hecho durante todos estos 4 meses y los que haré el próximo año sean la carta de presentación para esas nueva elecciones.

El mensaje anunciando su candidatura se grabó días antes a la fecha que publicó (16 de diciembre). ¿Por qué no publicarlo inmediatamente? ¿Usted dudó luego si se lanzaba o no?

No, yo lo grabé días antes porque quería estar preparada. Al momento de tomar la decisión entendía que yo quería hacerlo como cualquier ciudadano y no quería hacer una actividad donde fueran personas donde se apoyan o no apoyan.

A quién a mí me interesaba hacer el anuncio era el pueblo de Puerto Rico que es con quien yo me comprometí y por eso lo quise hacer como cualquier ciudadano. Lo grabé antes para que en el momento en que yo estuviera completamente segura y de conformidad con lo que mismo decía el mensaje pues, yo pudiera lanzarlo a las redes para que todo el mundo lo pudiera ver.

O sea, ¿hasta ese día usted no estaba segura?

O sea, obviamente, cuando grabo el vídeo ya yo tenía una inclinación a que esa iba a ser mi decisión, pero quise esperar y lo dejé para un momento en que yo estuviera con toda la seguridad del mundo de que esa era mi decisión final.

Volviendo al tema de hablar con la verdad, le comento que muchas personas y analistas han dicho que usted perdió credibilidad porque decía unas cosas al principio y luego tambaleó (se contradecía)…

Bueno, lo que pasa es que no puedo estar de acuerdo con esas expresiones porque todo ser humano tiene derecho a tener un pensamiento, a tener una idea con relación a un asunto y cuando profundiza y cuando escucha a otras personas cuando tiene mayor información, puede no solamente reafirmar su decisión sino de alguna manera tener una posición diferente.

Eso no quiere decir que la persona tiene una falta de credibilidad… no tener credibilidad es cuando la persona ha mentido, la persona ha falseado sus expresiones.

Mi expresión inicial en agosto 7 -y eso hay que ponerlo en perspectiva que es cuando yo entro a la gobernación-,es que yo era secretaria de Justicia y nunca había esperado la posición política, nunca había estado en la política activa y no era producto de los procesos políticos. Así que como lo dije anteriormente, verdad, pues no tenía esa proyección en mi vida futura profesional.

Pero en esos cuatro meses que han transcurrido por la oportunidad que se me dio a través de la Constitución y de Dios de servir al pueblo de Puerto Rico, pude ver cómo mis experiencias y cómo mi trayectoria profesional me podían ayudar a darle la esperanza a Puerto Rico de una mejor gobernanza, de una mejor situación de gobierno y donde el pueblo sea escuchado.

Así que todos esos elementos me hicieron reflexionar y pues fui reflexionando en el camino para decir: ‘Caramba no era mi proyección, no era mi interés, no era mi trayectoria política, pero yo creo que yo le puedo servir al pueblo de Puerto Rico en la manera en que yo lo estoy haciendo”

Y eso es una evaluación que uno hace de nuestras ejecutorias, de mis ejecutoria personales de acuerdo a lo que estoy viendo. Así que eso no tiene que ver absolutamente nada con la credibilidad y lo que tiene que ver eso es con la evaluación de mi función y lo que yo le puedo ofrecer al pueblo de Puerto Rico y que no lo había tenido antes.

Usted le puede decir a Primera Hora, mirando esta cámara, que detrás de ese interés político no está (el cabildero) Elías Sánchez o alguna persona vinculada a él? ¿Ni que está siendo asesorada por alguna persona de ese grupo?

Pues mira, Primera Hora, te miro de frente y te quiero decir que me reafirmo en que mi decisión ha sido una decisión mía, de conciencia, de lo que yo le puedo brindar al pueblo de Puerto Rico, de lo que ha sido mi trayectoria en el servicio público. A que vengo de abajo a que se lo que vale tener unos logros personales sin tener padrinos políticos ni de ninguna naturaleza.

He visto el cambio en el pueblo de Puerto Rico, sé lo que le puedo ofrecer al pueblo de Puerto Rico y lo he hecho a conciencia de qué es lo que le puedo ofrecer al pueblo de Puerto Rico con mi familia. No tengo influencias políticas de nadie.

¿Y Elías Sánchez no está vinculado para nada?

No sé por qué las personas insisten, e insisten, e insisten… ya yo le he contestado en infinidad de ocasiones. Yo no hablo con el licenciado Elías Sánchez ni con su esposa hace meses -yo creo que irá para el año-, y yo creo que debemos dejar de buscar esas distracciones para opacar un trabajo que se ha hecho con una conciencia de hacer el bien por Puerto Rico porque la Wanda Vázquez que ha visto el pueblo Puerto Rico desde el 7 de agosto hasta el día de hoy esa es Wanda Vázquez.

Soy una persona que me gusta hablar con la gente, me gusta escuchar. Busco la necesidad de la gente para poderle ayudar, me gusta resolver los problemas… si otros políticos hacían eso para agradarle a la gente, pues lo hicieron y después no cumplieron .

Yo no, esa es mi forma genuina de resolver las cosas y de comportarme con todo el mundo. El que me conozca sabe que esa Wanda Vázquez, todo eso que hizo, que va a los sitios habla con la gente las abraza. Esa soy yo, porque esa es mi forma de ser.

¿Y, qué figuras están detrás de su candidatura?

Pues mira, tengo que decirte que probablemente a todo el mundo le extraña que no haya figuras políticas detrás de mi decisión y yo le tengo que decir al pueblo de Puerto Rico que no hay figuras ninguna detrás de mi decisión.

¿Se comentó incluso que Zoé Laboy hasta pudiera formar parte de esa campaña?

Pues mira, precisamente, una persona que estaba tan cerca de mí como como Zoé no sabía nada. Yo tenía eso conmigo misma y puedes, quizá, preguntarle a todo el mundo aquí… era una decisión mía, porque es mi compromiso como ser humano, como abogada, como exfiscal, como como madre, como esposa… mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico y yo tenía que estar convencida conmigo misma de esa decisión que ya tenía que tomar y yo les garantizo que por eso que soy una candidata diferente.

¿Y, quiénes entonces están detrás de su candidatura?

Pues mira, Bárbara, es bien difícil y quizá la gente no lo crea pero yo te lo digo -yo soy persona creyente y uno no jura en vano- y yo te digo a ti que detrás de mí no hay nadie, o sea detrás de mí está mi conciencia. Está mi deseo de servirle al Puerto Rico.

Se ha hablado también de asesores vinculados a Thomas Rivera Schatz…

Mira, yo no tengo a nadie. Ahora mismo mi equipo de trabajo lo puedes ver… Ahora, yo soy miembro del Partido Nuevo Progresista, soy estadista. Obviamente, cuando yo tomé o iba a tomar esa decisión -y yo creo que quizás fue unos minutos antes-, lo llamé y le dije: ‘mire señor presidente lo llamé para que sepa que voy a aspirar’ y él me dijo: ‘pues eché para alante gobernadora. Usted tiene derecho’, y me dio ese apoyo y ese respaldo.

¿Cuándo lo llamó?

Ese mismo día ese mismo día antes del mensaje. Y sí , pueden haber muchos políticos que me apoyan que me han dicho: ‘gobernadora Yo estoy con ustedes’.

Pero alguien que yo haya tenido detrás de mis hombros o aquí al lado de mi oído diciéndome: ‘tírese gobernadora, usted puede’ ¿político? No, por eso yo no quería hablarlo con nadie, Bárbara, porque yo quería que la decisión fuera mía…

Mucha gente se acerca y pueden decirme: ‘mire gobernadora dele pa’ lante, usted puede, usted va a ganar’. Eso era algo que yo no lo quería escuchar. Yo quería escuchar mi decisión de mi conciencia para tomar esa decisión para que cuando yo gané, fantástico, entre todos ganamos. Y si no soy favorecida por el pueblo de Puerto Rico me siento tranquila con mi conciencia porque fue mi decisión.

De usted prevalecer en las primarias y de Carmen Yulín también lograr lo mismo por el Partido Popular Democrático (PPD), se podría dar el escenario de una batalla entre mujeres por la gobernación si le sumamos a Alexandra Lúgaro (candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana). ¿Cómo analiza este panorama?

Pues mira sin entrar en las en las cualidades y particularidades de cada una yo creo que Puerto Rico se ha crecido en términos de permitir a que las mujeres aspiren a puestos de decisiones. Yo creo que es importante que la mujer no tenga miedo, que la mujer opine, su valía… las aportaciones de las mujeres puertorriqueñas ha sido extraordinario y yo creo que Puerto Rico sería ejemplo para el mundo cuando las mujeres valientes, unas mujeres con mucho tesón y con mucho deseo de servir al pueblo puertorriqueño, se lanzan al ruedo político para atraer lo mejor para Puerto Rico. Yo creo que es un gran ejemplo para el mundo entero.

Ayer Carmen Yulín Cruz (precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático, PPD) dijo que usted era “más de lo mismo” en referencia a que es más de lo que el pueblo rechazó y que usted arrastra el mismo tipo de gobernanza que Ricardo Rosselló, ¿qué le responde?

Pues mira yo no voy a entrar en contestaciones y argumentos políticos porque yo soy una candidata diferente y yo le dije al pueblo de Puerto Rico que yo no me voy a prestar para eso porque yo voy a dirigirme a mi trabajo a lo que yo le ofrezco al pueblo de Puerto Rico.

Yo les puedo hablar de mí, yo no voy a hablar de nadie. Yo no voy a criticar a nadie porque como mujeres yo aprendí también a ser solidaria y yo las voy a felicitar a todas ellas por dar un pie y un paso al frente por Puerto Rico.

Así que el pueblo es el que al final del camino se va a expresar y mi petición al pueblo es que se exprese y que escoja sus mejores candidatas. Yo no voy a criticar a nadie, ni tampoco desmerecer a nadie.

Si mienten, pues obviamente tengo que aclarar las mentiras pero yo lo que le ofrezco a Puerto Rico otra cosa.

El pueblo que evalúe quién es más de lo mismo, quiénes estuvieron antes y quiénes no estaban, quiénes son caras nuevas y quiénes son los que están ofreciéndole a Puerto Rico un Puerto Rico estable y tranquilo.

¿Está preparada para un debate con Pedro Pierluisi?

Yo estoy preparada. Yo creo que yo he debatido toda mi vida profesional. Así que en ese sentido como fiscal, como abogada, como procuradora y como secretaria de Justicia estoy acostumbrada al debate de altura al debate con fundamento al debate con respeto, así que yo estoy preparada para cualquier proceso en el que tenga que demostrar al pueblo de Puerto Rico que cuando se exprese le ofrezco lo que le ofrecido por estos 32 años: servicio, sacrificio y mucha fuerza.

Ayer se presentó la renuncia de Zoé Laboy y hay otros jefes de agencias y de gabinete que dejaron la puerta abierta a que pudieran abandonar el barco… ¿usted no teme que se hunda?

Pues mira, eso es bien normal, en año eleccionario muchos funcionarios buscan en otros lugares dónde trabajar, se unen a campañas o también consideran aspirar a puestos políticos. Así que no está extraño, al contrario. Yo le deseo a la secretaria de la gobernación el mayor de los éxitos, es excelente. Yo creo que Zoé es una persona que puede aportar muchísimo a Puerto Rico, así que yo le deseo el mayor de los éxitos.

Pero, ¿teme que surjan otras renuncias?

No me extraña, no me preocupa… pueden surgir (renuncias) y de hecho nosotros estamos preparados para eso. El gobierno está preparado y está haciendo su trabajo y al pueblo de Puerto Rico le digo que no se preocupe. Y aquel funcionario que entienda que debe seguir otro curso en su vida durante el año 2020 que con muchísimo gusto nos deje saber con el tiempo necesario para que haya la continuidad de la agencia. Pero, le garantizo al pueblo de Puerto Rico que no se deben preocupar por eso que nosotros conocemos que eso ocurre con mucha normalidad en año eleccionario y que estamos preparados.

¿Está buscando jefe de gabinete?

Sí, seguro.

La gobernadora ya había adelantado a Primera Hora que para la próxima sesión legislativa (enero) someterá para la consideración del Senado y la Cámara “al candidato o candidata” para la secretaría de Estado. En cambio, no quiso soltar prenda sobre quiénes son las personas que están siendo consideradas. Lo único que adelantó es que su preferencia es que sea alguien sin “preferencias políticas para que podamos juntos dedicarnos al servicio del pueblo”. Para la vacante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dijo que también hay candidatos, pero declinó dar nombres.