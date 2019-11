Wanda Vázquez repasa sus 100 días en la gobernación

La gobernadora Wanda Vázquez Garced cumplió 100 días a la cabeza del gobierno de Puerto Rico y en este periodo de mandato su gran reto ha sido escuchar los reclamos de diversos sectores del pueblo y tratar de limpiar el nefasto historial que tiene la administración en el gobierno federal con la proyección de que con su llegada inició “una nueva gobernanza”.

Sentada en el Salón Informal de La Fortaleza -donde pocas veces ha pernoctado desde que juramentó al cargo el pasado 7 de agosto a las 5:00 de la tarde- la Primera Ejecutiva conversó con Primera Hora sobre sus ejecutorias durante los pasados tres meses, la frustración que le provoca el retraso de la mayoría de los fondos de reconstrucción tras el azote del huracán María, sobre la frase “lo dejo en las manos de Dios” cuando se le pregunta sobre alguna posible candidatura a la gobernación, si negoció o no con Thomas Rivera Schatz alguna posición como juez en el Tribunal Supremo y hasta su posición sobre el posible traslado de la elefanta Mundi a un santuario en Estados Unidos.

También se le confrontó con un audiovisual de su primera entrevista como gobernadora con este medio en el que prometió como servidora pública de carrera -antes fue secretaria de Justicia, procuradora de la Mujeres y fiscal- la protección del retiro de los pensionados del gobierno unas palabras que en aquel momento generaron esperanza en muchos puertorriqueños. Pero poco más de un mes después, la gobernadora anunciaba al país su endoso al plan de ajuste de deudas del gobierno central y dio marcha atrás a su oposición a los recortes de pensiones, algo que explica más adelante en la entrevista a continuación:

¿Cómo han transcurrido estos 100 días?

“Pues mira, han sido 100 días bien intensos y de mucho trabajo. Pero también tengo la satisfacción de que he podido ir trabajando con el compromiso que hice de escuchar a la gente, de escuchar los sectores, de poder tomar decisiones que yo entiendo que son importantes y que son beneficiosas. Que hemos trabajado con dar mayores servicios al pueblo puertorriqueño. Pero ciertamente, han sido unos días muy intensos”.

Wanda Vázquez: "Han sido 100 días muy intensos" La gobernadora de Puerto Rico evalúa su trabajo y dice que el Verano del 2019 "nos afectó terriblemente".

Durante la entrevista, Vázquez Garced hizo la observación en varias instancias a que “lo que pasó nos afectó muchísimo” o “nos afectó terriblemente”. La gobernadora habla del llamado verano de 2019 cuando Ricardo Rosselló renunció a la gobernación tras casi dos semanas de protestas multisectoriales en su contra tras publicarse las 889 páginas del controversial chat de Telegram entre el exmandatario y 11 de sus allegados. En la plataforma de mensajería el grupo hacía comentarios homofóbicos, misóginos, discutían asuntos de política pública y partidista, entre otras conductas antiéticas. La indignación colectiva también era provocada por los arrestos federales de corrupción pública que involucraron a la exsecretaria de Educación Julia Keleher y a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila.

Usted dice que ha trabajado para cambiar la visión que se tiene del gobierno no sólo en Puerto Rico, sino en el gobierno federal y el desembolso de fondos de la reconstrucción sigue en retraso, en parte por las posturas de Donald Trump en contra de Puerto Rico y esa percepción de que el gobierno es corrupto. Y la realidad es que siguen surgiendo situaciones en las agencias que ponen en riesgo la credibilidad hacia la administración, ¿cómo usted se siente lidiando con todo esto?

“Me siento muy positiva porque cuando tuvimos oportunidad de ir en septiembre tanto al Congreso como a la Casablanca la percepción de Puerto Rico era muy negativa. Dimos la oportunidad de que me conocieran, de que supieran que como Secretaria de Justicia y servidora pública por 32 años queríamos el cumplimiento de la ley y queríamos el cumplimiento de las regulaciones federales y que era un nuevo estilo de gobernanza… (En el Congreso) expresaron que estaban muy contentos de que hayamos asumido la dirección del gobierno. Actualmente, las relaciones con FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) han sido excelentes. Vamos a ver un gran cambio del desembolso de sobre $500 millones de FEMA para todos esos proyectos que ya han sido identificados.

¿Hay una garantía?

La garantía es el esfuerzo que estamos teniendo y la buena comunicación. Eso sí yo le puedo garantizar que está extremadamente positivo.

Se lo pregunto, gobernadora, porque hemos escuchado tanto de FEMA que el desembolso viene y el desembolso viene que parece el cuento del cuco…

Claro, claro y lo hemos planteado de esa manera. Ya estamos cansados del cuándo viene y cuándo no. Yo también quiero saber cuándo es el plan para que este dinero se pueda desembolsar.

Explicó que desde que asumió el cargo y tras su visita a Washington con la comisionada residente Jenniffer González, Puerto Rico se liberó del proceso de la sección 270 lo que hasta entonces “retrasó muchísimos proyectos”. FEMA le permitía al gobierno solicitar y obtener fondos de asistencia para la recuperación de sus municipios y agencias estatales, pero un día después de que Rosselló renunciara se perdió ese privilegio y se exigía una autorización firmada por la agencia federal. En estos días la gobernadora también está en conversaciones para se releve al gobierno de Puerto Rico del acuerdo sobre la sección 428 de la ley Stafford, que no permite enmendar el estimado de costos de los proyectos de obra permanente a ser financiados por esa oficina.

“Los funcionarios de FEMA vinieron la semana pasada y están supercontentos con la dirección de Ottmar Chávez en el COR3 y estoy completamente segura y yo sé -porque yo también viví el ‘viene, viene, viene’- que sí va a ocurrir”, dijo al especificar que se identificaron 3,200 proyectos a trabajar y que el desembolso de fondos subvencionados por FEMA empiezan a llegar entre enero y junio de 2020 e impactarán obras en municipios y agencias de gobierno.

También están las personas frustradas que todavía viven bajo un toldo azul…

“Con relación a esa parte ha sido un poco más difícil, pero lo hemos ido logrando dando confianza y credibilidad con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD)… lo que pasó nos afectó muchísimo. Esa situación del verano del 2019 nos afectó terriblemente. Es como todo. Si yo le voy a prestar a usted $10,000 y alguien me dice: ‘Bárbara está en quiebra’. Pues yo digo: ‘vamos a esperar un momentito… vamos a ver cómo transcurre todo’. Y esa estabilidad hemos tenido que irnos ganándolas de nuevo. Actualmente, tenemos una buena relación con HUD.

A menos de 24 horas de haber juramentado a su posición como gobernadora Vázquez Garced se comprometió en defender las pensiones a sobre 170,000 jubilados del sector público que están en riesgo de otra reducción en sus cheques, tal como lo había reformulado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Entonces, Primera Hora le cuestionó a la Primera Ejecutiva sobre su respuesta en aquella ocasión.

Quiero ponerle un audio para que escuche cuál fue su respuesta…

“Ay, eso hay que salvarlo. A los retirados hay que protegerlos… en algún momento yo seré retirada también así que tengo que protegerlo y no solamente por mí. Hay que reconocer ese servicio que esos servidores públicos dieron por Puerto Rico. Es injusto que ante toda esta situación salga perjudicados por la situación fiscal que se enfrenta cuando ellos pagaron por ese retiro y lo menos que merecen es recibir esa aportación que hicieron”, dijo entonces la gobernadora que, posteriormente, se mostró a favor del plan que reduce un 8.5% la pensión para los retirados que devengan más de $1,200 al mes y que había sido acordado por el Comité Organizado de Retirados (COR) y la JSF, por lo que el 60% de los jubilados no enfrentaría ningún recorte.

Después de haber escuchado su respuesta muchos jubilados se sintieron confiados que usted iba defender esa pensión. Sin embargo, en septiembre usted avaló el plan y en muchos sectores se sintieron traicionados. ¿Cuál es su respuesta a todas esas personas que se sintieron heridas, tristes, traicionados?

Yo no me puedo traicionar a mí misma. Yo soy pensionada, en algún momento lo seré y voy a velar por los mejores intereses, como lo dije en esa entrevista y me reafirmo. Los vamos a proteger y vamos a buscar la mejor decisión para todos los pensionados… el acuerdo cuando yo llegué era un 10% de descuento progresivo a un 25% . No había un fondo para repagar ese retiro, no había un fideicomiso para devolver a los funcionarios que estaban pensionados el dinero que, obviamente, les iban a retener por el 8.25%. Así que, en ese sentido, era un acuerdo detrimental para todos los pensionados. Y por último nosotros no propusimos ese acuerdo, ese acuerdo vino del comité oficial de pensionados. Así que yo lo que hice fue avalar ese proyecto que ellos habían negociado con la Junta.

Confrontamos a Wanda Vázquez sobre su promesa a los retirados ¿Dijo una cosa y después hizo otra? Mira cómo reaccionó la gobernadora de Puerto Rico, 100 días después de llegar a La Fortaleza.

En otros temas, la gobernadora -quien ha firmado 22 leyes y 16 resoluciones conjuntas- aseguró que para la próxima sesión legislativa (enero) someterá para la consideración del Senado y la Cámara “al candidato o candidata” para la secretaría de Estado. En cambio, no quiso soltar prenda sobre quiénes son las personas que están siendo consideradas. Lo único que adelantó es que su preferencia es que sea alguien sin “preferencias políticas para que podamos juntos dedicarnos al servicio del pueblo”.

Para la vacante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dijo que también hay candidatos, pero declinó dar nombres.

Hablando de Recursos Naturales, ¿usted comparte el plan de Rosselló y Beatriz para que Mundi salga fuera de Puerto Rico?

Esa es una determinación para la que hay varias alternativas… obviamente, una de las alternativas es que Mundi esté en un lugar adecuado con otros animales de su especie. Otra es que el zoológico pueda ser convertido en un lugar de una reserva natural.

Aunque al principio fue enfática al decir que su gobernanza sería sólo por año y medio y que era una “sin ataduras políticas” la verdad es que al ser abordada durante las últimas semanas sobre el tema de una posible candidatura a la gobernación su discurso parece haber cambiado de tono y su motivación está en manos del futuro, dicho en sus propias palabras.

¿Veremos una candidatura?

Yo sé que han surgido muchos comentarios y especulaciones de la gente. En la calle me lo dicen: mire gobernadora siga, no se quite y ese tipo de cosas. Y yo estoy superagradecida porque yo sé que la gente tiene muchas expectativas de que podamos echar hacia adelante sin pesos políticos sobre nuestros hombros para tomar decisiones, pero me reafirmo en ese compromiso que hice de estar aquí año y medio. Siempre he dicho Dios dirá porque, ciertamente, nadie podría pensar que yo estuviera aquí. Así que nosotros sabemos de hoy. Yo le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que hoy mi compromiso sigue siendo el mismo, estaré aquí año y medio. Más adelante pues, no puedo decir. Yo puedo decir lo que sé de hoy.

Pero, ¿qué quiere decir con más adelante que pudiera cambiar entre el 1 y el 31 de diciembre o que pudiera haber, tal vez, algún plan para el 2024?

No, no, no, no, no. Yo, no tengo aspiraciones políticas. Aspiraciones de ningún cargo político. Lo que digo de ‘más adelante’ es porque -digo todos los que piensan de alguna manera que saben de hoy y que no saben lo que va a pasar con nosotros en el mañana- si me preguntan hoy yo digo que no voy a correr para ningún puesto político y ese es mi compromiso ye estaré aquí hasta enero de 2021 que entregue la gobernación a la persona que salga electa. Esa es mi decisión y esa es mi posición y mi norte y eso me da la libertad de tomar decisiones, de trabajar fuerte, de exigirle a los jefes de agencia, el servicio público, las determinaciones que sean favorables y que, quizá otras personas por tener pendiente quién vota por ellos o si les conviene políticamente no las toma.

Por último, ¿se ha negociado -y quiero que me conteste con honestidad- alguna posición para el Tribunal Supremo con Thomas Rivera Schatz?

Como todas las contestaciones te las he dado de corazón con toda la honestidad que pueda representarme y yo, ni en este momento ni nunca he negociado absolutamente nada ni negociaré tampoco. A mí nadie me ha hecho acercamientos ninguno. Ni me ha puesto cortapisas, ni condiciones, ni sugerencias ni siquiera… yo creo que la gente me conoce y saben que yo no soy persona de condiciones. Obviamente, mis determinaciones están basadas en lo que es lo correcto y yo no creo que nadie me haga un ofrecimiento de esa naturaleza.